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Наука
https://ria.ru/20210511/nvidia-1731819493.html
NVIDIA представила новые доступные видеокарты RTX для ноутбуков
NVIDIA представила новые доступные видеокарты RTX для ноутбуков
Новое поколение мобильных видеокарт начального уровня от NVIDIA получили поддержку технологии трассировки лучей, сообщает сама компания. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:29
2021-05-11T17:29
наука
геймеры
nvidia corporation
технологии
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Новое поколение мобильных видеокарт начального уровня от NVIDIA получили поддержку технологии трассировки лучей, сообщает сама компания.Мобильные видеокарты получили название RTX 3050 и 3050 Ti. Последняя, как заявляют в NVIDIA дает значительный прирост игровой производительности в разрешении FullHD по сравнению с предшественником. Обе модели поддерживают технологию трассировки лучей, которая обеспечивает реалистичные световые эффекты. RTX 3050 и 3050 Ti для ноутбуков имеют по 2048 и 2560 ядер, что значительно меньше, чем у RTX 3060, считавшейся до выхода этих карт наименее производительной в линейке видеокарт. Графические ускорители поставляются с 4 ГБ оперативной памяти GDDR6.В NVIDIA обещают, что видеоадаптеры способны работать в тонких ноутбуках. Интересно, что в отличие от старших версий, RTX 3050 и 3050 Ti первыми вышли именно в версиях для мобильных устройств. Лэптопы с этими картами появятся в продаже уже этим летом.
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геймеры, nvidia corporation, технологии

NVIDIA представила новые доступные видеокарты RTX для ноутбуков

17:29 11.05.2021
 
© Фото : NvidiaИгровая видеокарта "GeForce RTX 3070"
Игровая видеокарта GeForce RTX 3070 - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : Nvidia
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Новое поколение мобильных видеокарт начального уровня от NVIDIA получили поддержку технологии трассировки лучей, сообщает сама компания.
Мобильные видеокарты получили название RTX 3050 и 3050 Ti. Последняя, как заявляют в NVIDIA дает значительный прирост игровой производительности в разрешении FullHD по сравнению с предшественником. Обе модели поддерживают технологию трассировки лучей, которая обеспечивает реалистичные световые эффекты.
RTX 3050 и 3050 Ti для ноутбуков имеют по 2048 и 2560 ядер, что значительно меньше, чем у RTX 3060, считавшейся до выхода этих карт наименее производительной в линейке видеокарт. Графические ускорители поставляются с 4 ГБ оперативной памяти GDDR6.
В NVIDIA обещают, что видеоадаптеры способны работать в тонких ноутбуках. Интересно, что в отличие от старших версий, RTX 3050 и 3050 Ti первыми вышли именно в версиях для мобильных устройств. Лэптопы с этими картами появятся в продаже уже этим летом.
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