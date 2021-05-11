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Нетаньяху объявил об усилении ударов по сектору Газа

Нетаньяху объявил об усилении ударов по сектору Газа

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении увеличить интенсивность ударов из-за обстрелов с территории сектора Газы. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:59

2021-05-11T16:59

2021-05-11T16:59

обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году

ашкелон

ашдод

биньямин нетаньяху

хамас

палестина

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 11 мая – РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о решении увеличить интенсивность ударов из-за обстрелов с территории сектора Газы."Поводя итоги оценки ситуации было решено: увеличить как силу, так и темп атак", - сказал Нетаньяху в видеообращении.Премьер-министр добавил, что ХАМАС не ожидал ударов, а также отметил, что ситуация требует терпения со стороны граждан Израиля.С минувшей ночи сирены воздушной тревоги не затихают в городах, граничащих с палестинским анклавом, и в Ашкелоне. С 13.00 палестинские группировки начали обстреливать крупный город Ашдод.Массированный обстрел Израиля палестинские группировки ведут с 18.00 вчерашнего дня. С понедельника по территории Израиля из сектора Газа запущены более 200 ракет, израильская армия в ответ поразила более 130 военных целей на территории анклава, ликвидировав 15 боевиков. Двое израильтян погибли в результате ракетных обстрелов из сектора Газа по югу страны.Армия Израиля призвала 5 тысяч резервистов для укрепления различных подразделений во время проводимой операции против палестинских исламистов "Стражи Стены".

https://ria.ru/20210511/khamas-1731704918.html

ашкелон

ашдод

палестина

израиль

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обострение палестино-израильского конфликта в 2021 году, ашкелон, ашдод, биньямин нетаньяху, хамас, палестина, израиль, в мире