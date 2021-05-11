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Svenska Dagbladet перечислила семь способов замедлить старение мозга
Svenska Dagbladet перечислила семь способов замедлить старение мозга
Шведская газета Svenska Dagbladet назвала семь способов замедлить старение мозга. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T03:37
2021-05-11T10:23
головной мозг
старение
старость
здоровье
общество
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Названы семь способов замедлить старение мозга
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Шведская газета Svenska Dagbladet назвала семь способов замедлить старение мозга.В первую очередь автор призвал больше двигаться. Отмечается, что физическая активность полезна для мозга, а сидячий образ жизни увеличивает вероятность развития деменции.Помимо этого, газета подчеркивает важность хорошего сна для здоровья мозга. Автор рекомендует спать не менее семи часов в сутки. По результатам недавних исследований, сон менее шести часов в возрасте 50-60 лет увеличивает риск деменции.Важен также и насыщенный рацион. Профессор Каролинского института Май-Лис Хеленниус объяснила, что необходимо употреблять много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы.Кроме того, газета предостерегла от лишнего веса. Как утверждает автор материала, существует связь между дополнительными килограммами и ухудшением когнитивных способностей.Необходимо также заботиться и о хорошей микрофлоре кишечника, так как, согласно материалу издания, между мозгом и брюшной полостью через блуждающий нерв постоянно поддерживается связь в обоих направлениях. Как уточняет автор, 90 процентов гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится в кишечнике, и лишь десять процентов — в мозге.Помимо этого, чрезвычайно важно поддерживать хорошие отношения с домочадцами, так как на здоровье мозга позитивно влияет хорошее психологическое самочувствие. В таком случае снижаются стресс и интенсивность воспалительных процессов в организме, а это приводит к хорошим когнитивным способностям и понижению риска их ухудшения в будущем.Также газета подчеркнула необходимость всю жизнь учиться чему-нибудь новому, так как это стимулирует образование новых клеток мозга, снижая риск ухудшения когнитивных способностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210502/molodost-1730893801.html
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головной мозг, старение, старость, здоровье, общество

Svenska Dagbladet перечислила семь способов замедлить старение мозга

03:37 11.05.2021 (обновлено: 10:23 11.05.2021)
 
© Depositphotos / sudok1Результаты КТ головного мозга
Результаты КТ головного мозга - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Depositphotos / sudok1
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Шведская газета Svenska Dagbladet назвала семь способов замедлить старение мозга.
В первую очередь автор призвал больше двигаться. Отмечается, что физическая активность полезна для мозга, а сидячий образ жизни увеличивает вероятность развития деменции.
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Помимо этого, газета подчеркивает важность хорошего сна для здоровья мозга. Автор рекомендует спать не менее семи часов в сутки. По результатам недавних исследований, сон менее шести часов в возрасте 50-60 лет увеличивает риск деменции.
Важен также и насыщенный рацион. Профессор Каролинского института Май-Лис Хеленниус объяснила, что необходимо употреблять много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы.
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Кроме того, газета предостерегла от лишнего веса. Как утверждает автор материала, существует связь между дополнительными килограммами и ухудшением когнитивных способностей.
Необходимо также заботиться и о хорошей микрофлоре кишечника, так как, согласно материалу издания, между мозгом и брюшной полостью через блуждающий нерв постоянно поддерживается связь в обоих направлениях. Как уточняет автор, 90 процентов гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится в кишечнике, и лишь десять процентов — в мозге.
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Помимо этого, чрезвычайно важно поддерживать хорошие отношения с домочадцами, так как на здоровье мозга позитивно влияет хорошее психологическое самочувствие. В таком случае снижаются стресс и интенсивность воспалительных процессов в организме, а это приводит к хорошим когнитивным способностям и понижению риска их ухудшения в будущем.
Также газета подчеркнула необходимость всю жизнь учиться чему-нибудь новому, так как это стимулирует образование новых клеток мозга, снижая риск ухудшения когнитивных способностей.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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