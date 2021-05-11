https://ria.ru/20210511/mozg-1731706947.html

Svenska Dagbladet перечислила семь способов замедлить старение мозга

Svenska Dagbladet перечислила семь способов замедлить старение мозга

Шведская газета Svenska Dagbladet назвала семь способов замедлить старение мозга. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T03:37

2021-05-11T03:37

2021-05-11T10:23

головной мозг

старение

старость

здоровье

общество

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Названы семь способов замедлить старение мозга

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Шведская газета Svenska Dagbladet назвала семь способов замедлить старение мозга.В первую очередь автор призвал больше двигаться. Отмечается, что физическая активность полезна для мозга, а сидячий образ жизни увеличивает вероятность развития деменции.Помимо этого, газета подчеркивает важность хорошего сна для здоровья мозга. Автор рекомендует спать не менее семи часов в сутки. По результатам недавних исследований, сон менее шести часов в возрасте 50-60 лет увеличивает риск деменции.Важен также и насыщенный рацион. Профессор Каролинского института Май-Лис Хеленниус объяснила, что необходимо употреблять много овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы.Кроме того, газета предостерегла от лишнего веса. Как утверждает автор материала, существует связь между дополнительными килограммами и ухудшением когнитивных способностей.Необходимо также заботиться и о хорошей микрофлоре кишечника, так как, согласно материалу издания, между мозгом и брюшной полостью через блуждающий нерв постоянно поддерживается связь в обоих направлениях. Как уточняет автор, 90 процентов гормона серотонина, который очень важен для психического здоровья, производится в кишечнике, и лишь десять процентов — в мозге.Помимо этого, чрезвычайно важно поддерживать хорошие отношения с домочадцами, так как на здоровье мозга позитивно влияет хорошее психологическое самочувствие. В таком случае снижаются стресс и интенсивность воспалительных процессов в организме, а это приводит к хорошим когнитивным способностям и понижению риска их ухудшения в будущем.Также газета подчеркнула необходимость всю жизнь учиться чему-нибудь новому, так как это стимулирует образование новых клеток мозга, снижая риск ухудшения когнитивных способностей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210502/molodost-1730893801.html

https://ria.ru/20210427/starenie-1730071502.html

https://ria.ru/20210508/zevok-1731466512.html

https://rsport.ria.ru/20210410/kozha-1727648694.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

головной мозг, старение, старость, здоровье, общество