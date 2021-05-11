https://ria.ru/20210511/moskva-1731713054.html

В павильон "Космос" на ВДНХ вернули панно с портретом Гагарина

В павильон "Космос" на ВДНХ вернули панно с портретом Гагарина

Десятиметровое панно под куполом со знаменитым портретом космонавта Юрия Гагарина с голубем в руках вернули в павильон ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T08:20

2021-05-11T08:20

2021-05-11T08:23

центр "космонавтика и авиация"

вднх

международная космическая станция (мкс)

юрий гагарин (космонавт)

москва

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Десятиметровое панно под куполом со знаменитым портретом космонавта Юрия Гагарина с голубем в руках вернули в павильон ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина."На ВДНХ снова можно увидеть знаменитый фотопортрет Юрия Гагарина с белой голубкой в руках. Этот снимок уже был представлен на главной выставке страны с 1983-го до середины 2010-х годов. Затем его демонтировали. Сейчас он возвращается на свое историческое место — в подкупольную часть павильона № 34 "Космос" (ныне центр "Космонавтика и авиация"). Портрет напечатали на круглом панно, диаметр которого составляет 10 метров", - говорится в сообщении.Легендарный кадр сделан журналистом газеты "Комсомольская правда" Павлом Барашевым 7 мая 1961 года. В то время Гагарин путешествовал по разным странам с миссией мира. Когда космонавт посетил Болгарию, местный пионер вручил ему голубя. Барашев находился рядом и успел запечатлеть этот миг. Фотография обрела популярность во всем мире, ее копия есть даже на Международной космической станции.

https://ria.ru/20210426/nadpisi-1729910155.html

москва

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центр "космонавтика и авиация", вднх, международная космическая станция (мкс), юрий гагарин (космонавт), москва, общество