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В павильон "Космос" на ВДНХ вернули панно с портретом Гагарина
В павильон "Космос" на ВДНХ вернули панно с портретом Гагарина
Десятиметровое панно под куполом со знаменитым портретом космонавта Юрия Гагарина с голубем в руках вернули в павильон ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T08:20
2021-05-11T08:23
центр "космонавтика и авиация"
вднх
международная космическая станция (мкс)
юрий гагарин (космонавт)
москва
общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Десятиметровое панно под куполом со знаменитым портретом космонавта Юрия Гагарина с голубем в руках вернули в павильон ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина."На ВДНХ снова можно увидеть знаменитый фотопортрет Юрия Гагарина с белой голубкой в руках. Этот снимок уже был представлен на главной выставке страны с 1983-го до середины 2010-х годов. Затем его демонтировали. Сейчас он возвращается на свое историческое место — в подкупольную часть павильона № 34 "Космос" (ныне центр "Космонавтика и авиация"). Портрет напечатали на круглом панно, диаметр которого составляет 10 метров", - говорится в сообщении.Легендарный кадр сделан журналистом газеты "Комсомольская правда" Павлом Барашевым 7 мая 1961 года. В то время Гагарин путешествовал по разным странам с миссией мира. Когда космонавт посетил Болгарию, местный пионер вручил ему голубя. Барашев находился рядом и успел запечатлеть этот миг. Фотография обрела популярность во всем мире, ее копия есть даже на Международной космической станции.
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центр "космонавтика и авиация", вднх, международная космическая станция (мкс), юрий гагарин (космонавт), москва, общество

В павильон "Космос" на ВДНХ вернули панно с портретом Гагарина

08:20 11.05.2021 (обновлено: 08:23 11.05.2021)
 
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХПавильон"Космонавтика и авиация" на ВДНХ
ПавильонКосмонавтика и авиация на ВДНХ - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото предоставлено пресс-службой ВДНХ
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Десятиметровое панно под куполом со знаменитым портретом космонавта Юрия Гагарина с голубем в руках вернули в павильон ВДНХ в Москве, сообщается на сайте мэра столицы Сергея Собянина.
"На ВДНХ снова можно увидеть знаменитый фотопортрет Юрия Гагарина с белой голубкой в руках. Этот снимок уже был представлен на главной выставке страны с 1983-го до середины 2010-х годов. Затем его демонтировали. Сейчас он возвращается на свое историческое место — в подкупольную часть павильона № 34 "Космос" (ныне центр "Космонавтика и авиация"). Портрет напечатали на круглом панно, диаметр которого составляет 10 метров", - говорится в сообщении.
Легендарный кадр сделан журналистом газеты "Комсомольская правда" Павлом Барашевым 7 мая 1961 года. В то время Гагарин путешествовал по разным странам с миссией мира. Когда космонавт посетил Болгарию, местный пионер вручил ему голубя. Барашев находился рядом и успел запечатлеть этот миг. Фотография обрела популярность во всем мире, ее копия есть даже на Международной космической станции.
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Центр "Космонавтика и авиация"ВДНХМеждународная космическая станция (МКС)Юрий Гагарин (космонавт)МоскваОбщество
 
 
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