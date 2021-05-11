https://ria.ru/20210511/miui-1731733791.html
Названы смартфоны Xiaomi, которые получат обновление MIUI 13
Названы смартфоны Xiaomi, которые получат обновление MIUI 13
Новую версию оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi получат 89 моделей. Список опубликован в Twitter авторитетным инсайдерским каналам @xiaomimiui. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:57
2021-05-11T10:57
2021-05-11T10:57
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Новую версию оболочки MIUI для смартфонов Xiaomi получат 89 моделей. Список опубликован в Twitter авторитетным инсайдерским каналам @xiaomimiui.Список смартфонов, которые поэтапно получат обновление, обширен. Так, в него попал Redmi Note 8 Pro, вышедший еще в 2019 году. MIUI 13 не достанется моделям, которые были представлены в 2018 году, например, флагманскому Mi 8, работающему на процессоре Snapdragon 845.Нововведения MIUI 13 пока держатся в секрете — подробностей об оболочке пока нет. Известно, что в Xiaomi внесут некие изменения в интерфейс программного обеспечения и вновь повысят стабильность его работы.Большое обновление MIUI последует после минорной версии 12.5, которая в мае вышла за пределы Китая. 13-ю ревизию оболочки, основанной на Android, китайская компания представит летом, но до пользователей она доберется не раньше осени 2021 года.
https://ria.ru/20210406/xiaomi-1727068061.html
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