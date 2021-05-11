https://ria.ru/20210511/mig-31-1731790922.html

МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет

МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем норвежский патрульный самолет

Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии, сообщила пресс-служба Северного флота. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:16

2021-05-11T15:16

2021-05-11T22:18

россия

баренцево море

миг-31

норвегия

безопасность

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Истребитель МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолет Orion ВВС Норвегии, сообщила пресс-служба Северного флота.Как уточнили представители флота, после разворота Orion российский истребитель вернулся на аэродром базирования.Это уже четвертый за день иностранный военный самолет, засеченный вблизи России. До этого Су-30 перехватил над Черным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолет-заправщик ВВС Франции. Во всех случаях российские военные не допустили нарушений границы.Активность в воздушном пространстве у российских рубежей постоянно растет. Так, в 2020 году специалисты радиотехнических войск обнаружили на 40 процентов больше иностранных самолетов-разведчиков, чем годом ранее. Всего в прошлом году РТВ засекли и сопроводили более двух миллионов воздушных объектов.

https://ria.ru/20210511/perekhvat-1731767924.html

россия

баренцево море

норвегия

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россия, баренцево море, миг-31, норвегия, безопасность