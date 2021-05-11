Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Читать ria.ru в

В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура.