https://ria.ru/20210511/memorial-1731854934.html
Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани
Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани
В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура.
2021-05-11T21:40
2021-05-11T21:40
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Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани
В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура.
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стрельба в казани, мемориал, республика татарстан (татарстан), дети, видео
Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани
В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура.
2021-05-11T21:40
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Цветы и свечи в память о жертвах трагедии в Казани
21:40 11.05.2021 (обновлено: 21:46 11.05.2021)
В городах России люди несут цветы к стихийно созданным мемориалам в память о жертвах трагедии в Казани. Утром 11 мая вооруженный молодой человек зашел в школу и устроил стрельбу. Погибли семь детей и двое взрослых, еще 21 человек ранен. Глава республики Татарстан объявил 12 мая днем траура.