https://ria.ru/20210511/medvedchuk-1731858313.html

Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия

Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия

Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что находится на Украине и не собирается прятаться от правосудия, РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T22:20

2021-05-11T22:20

2021-05-11T23:17

генеральная прокуратура рф

россия

ирина венедиктова

тарас козак

верховная рада украины

оппозиционная платформа - за жизнь

виктор медведчук

украина

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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что находится на Украине и не собирается прятаться от правосудия, парламентарий готов принимать участие во всех законных следственных действиях.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму."Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на официальном сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".Медведчук также сообщил, что во время сегодняшних обысков правоохранители не нашли ничего незаконного в его доме и в его офисе."Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене", - говорится в заявлении депутата, которое опубликовано на официальном сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".Действия правоохранителей парламентарий считает политической расправой. "Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию", - добавил депутат.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на зароботки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них российской пропаганды на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20210325/referendum-1602809416.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/panina-1731858016.html

https://ria.ru/20210511/totalitarizm-1731850167.html

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генеральная прокуратура рф, россия, ирина венедиктова, тарас козак, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, украина, в мире