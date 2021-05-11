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https://ria.ru/20210511/medvedchuk-1731858313.html
Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия
Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что находится на Украине и не собирается прятаться от правосудия, РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T22:20
2021-05-11T23:17
генеральная прокуратура рф
россия
ирина венедиктова
тарас козак
верховная рада украины
оппозиционная платформа - за жизнь
виктор медведчук
украина
в мире
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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что находится на Украине и не собирается прятаться от правосудия, парламентарий готов принимать участие во всех законных следственных действиях.Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму."Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на официальном сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".Медведчук также сообщил, что во время сегодняшних обысков правоохранители не нашли ничего незаконного в его доме и в его офисе."Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене", - говорится в заявлении депутата, которое опубликовано на официальном сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".Действия правоохранителей парламентарий считает политической расправой. "Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию", - добавил депутат.По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на зароботки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них российской пропаганды на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20210325/referendum-1602809416.html
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генеральная прокуратура рф, россия, ирина венедиктова, тарас козак, верховная рада украины, оппозиционная платформа - за жизнь, виктор медведчук, украина, в мире

Медведчук заявил, что не собирается прятаться от правосудия

22:20 11.05.2021 (обновлено: 23:17 11.05.2021)
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что находится на Украине и не собирается прятаться от правосудия, парламентарий готов принимать участие во всех законных следственных действиях.
Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что депутатов Верховной рады Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
"Заявляю, что я нахожусь в Украине и не собираюсь прятаться от правосудия. Я и дальше буду участвовать в законных следственных действиях и добиваться справедливости как для себя, так и для всех украинских избирателей, доверивших мне высокое звание народного депутата Украины", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на официальном сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Медведчук также сообщил, что во время сегодняшних обысков правоохранители не нашли ничего незаконного в его доме и в его офисе.
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"Сегодня, выполняя противозаконный приказ власти, Генпрокуратура, грубо нарушая Конституцию и законы Украины, провела обыски у меня дома и в офисе. Как и следовало ожидать, ничего противозаконного не обнаружили. Истинной целью проведения этих противозаконных обысков было, в нарушение установленной процедуры, вручить мне сфабрикованное по приказу власти подозрение в государственной измене", - говорится в заявлении депутата, которое опубликовано на официальном сайте партии "Оппозиционная платформа – За жизнь".
Действия правоохранителей парламентарий считает политической расправой. "Все, что происходит со мной, является политической расправой за мою принципиальную политическую позицию", - добавил депутат.
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По данным правоохранителей, Медведчук стал подозреваемым в трех эпизодах. Первый касается того, что он якобы с марта 2015 года незаконно передавал данные РФ о полезных ископаемых в Крыму, в частности о газовом месторождении с запасами на около 38 миллиардов гривен (более 1,3 миллиарда долларов). Второй – того что Медведчук якобы передал находящемуся в РФ Козаку секретные данные о скрытом военном подразделении вооруженных сил Украины. Третий эпизод, по мнению СБ Украины, касается того, что Медведчук и Козак якобы планировали вербовать украинцев, выезжающих на зароботки или учебу в РФ с целью дальнейшего распространения через них российской пропаганды на территории Украины и влиять на внутреннюю политику в стране. По украинскому законодательству депутатам грозит до 15 лет лишения свободы.
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Генеральная прокуратура РФРоссияИрина ВенедиктоваТарас КозакВерховная Рада УкраиныОппозиционная платформа - За жизньВиктор МедведчукУкраинаВ мире
 
 
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