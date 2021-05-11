https://ria.ru/20210511/medvedchuk-1731835504.html

В "Оппозиционной платформе" заявили, что Медведчук находится на Украине

В "Оппозиционной платформе" заявили, что Медведчук находится на Украине

Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук находится на Украине и будет ходить на допросы по делам, по которым... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:46

2021-05-11T18:46

2021-05-11T18:46

оксана марченко

ирина венедиктова

оппозиционная платформа - за жизнь

тарас козак

украинский выбор — право народа

киев

украина

в мире

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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук находится на Украине и будет ходить на допросы по делам, по которым его подозревает офис генпрокурора, заявил его коллега по партии, депутат Ренат Кузьмин.Ранее интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что в доме Медведчука в Киеве проходит обыск. Позже генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев. По данным украинских СМИ, этими депутатами стали Медведчук и его соратник Тарас Козак."Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", - написал Кузьмин в своем Telegram.По его словам, украинские правоохранители официально подозрение Медведчуку пока не вручили.Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что Служба безопасности Украины допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.

https://ria.ru/20210325/referendum-1602809416.html

https://ria.ru/20210506/ukraina-1731323573.html

киев

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

оксана марченко, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, украинский выбор — право народа, киев, украина, в мире