В "Оппозиционной платформе" заявили, что Медведчук находится на Украине
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
© Sputnik / Виктор Толочко
КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук находится на Украине и будет ходить на допросы по делам, по которым его подозревает офис генпрокурора, заявил его коллега по партии, депутат Ренат Кузьмин.
Ранее интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что в доме Медведчука в Киеве проходит обыск. Позже генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев. По данным украинских СМИ, этими депутатами стали Медведчук и его соратник Тарас Козак.
"Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", - написал Кузьмин в своем Telegram.
По его словам, украинские правоохранители официально подозрение Медведчуку пока не вручили.
Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что Служба безопасности Украины допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.
Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.
Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.
В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.