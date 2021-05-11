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В "Оппозиционной платформе" заявили, что Медведчук находится на Украине
В "Оппозиционной платформе" заявили, что Медведчук находится на Украине
Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук находится на Украине и будет ходить на допросы по делам, по которым... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:46
2021-05-11T18:46
оксана марченко
ирина венедиктова
оппозиционная платформа - за жизнь
тарас козак
украинский выбор — право народа
киев
украина
в мире
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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук находится на Украине и будет ходить на допросы по делам, по которым его подозревает офис генпрокурора, заявил его коллега по партии, депутат Ренат Кузьмин.Ранее интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что в доме Медведчука в Киеве проходит обыск. Позже генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев. По данным украинских СМИ, этими депутатами стали Медведчук и его соратник Тарас Козак."Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", - написал Кузьмин в своем Telegram.По его словам, украинские правоохранители официально подозрение Медведчуку пока не вручили.Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что Служба безопасности Украины допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
https://ria.ru/20210325/referendum-1602809416.html
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оксана марченко, ирина венедиктова, оппозиционная платформа - за жизнь, тарас козак, украинский выбор — право народа, киев, украина, в мире

В "Оппозиционной платформе" заявили, что Медведчук находится на Украине

18:46 11.05.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкГлава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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КИЕВ, 11 мая – РИА Новости. Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук находится на Украине и будет ходить на допросы по делам, по которым его подозревает офис генпрокурора, заявил его коллега по партии, депутат Ренат Кузьмин.
Ранее интернет-издание ZN.UA со ссылкой на источник в Службе безопасности Украины сообщило, что в доме Медведчука в Киеве проходит обыск. Позже генпрокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что два депутата Верховной рады подозреваются в госзимене, однако не уточнила фамилии парламентариев. По данным украинских СМИ, этими депутатами стали Медведчук и его соратник Тарас Козак.
"Медведчук находится в Украине. Он никуда не сбежал. Он всегда являлся к следователям по повесткам и дальше будет являться на допросы и обязательно докажет свою невиновность", - написал Кузьмин в своем Telegram.
По его словам, украинские правоохранители официально подозрение Медведчуку пока не вручили.
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Ранее издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщала, что Служба безопасности Украины допросила Медведчука, предположительно, по делу о госизмене.
Зеленский своим указом ранее ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о применении санкций сроком на пять лет против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK и депутата Верховной рады от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Тараса Козака, который владеет указанными каналами. Телеканалы, попавшие под санкции, являются оппозиционными к власти и их ассоциируют с Медведчуком.
Кроме того, 19 февраля СНБО принял решение ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в санкционный список среди прочих попали Медведчук и его жена Оксана Марченко. После применения санкций к семье Медведчука политика допросили следователи Службы безопасности Украины. В одной из резиденций, которой пользуется политик, а также в офисе Всеукраинской общественной организации "Украинский выбор - Право народа" были проведены обыски. В апреле Медведчук и Марченко обжаловали указ Зеленского о применении к ним санкций СНБО.
В начале 2020 года на Украине вступил в силу закон об отмене депутатской неприкосновенности.
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Оксана МарченкоИрина ВенедиктоваОппозиционная платформа - За жизньТарас КозакУкраинский выбор — Право народаКиевУкраинаВ мире
 
 
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