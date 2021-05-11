https://ria.ru/20210511/matvienko-1731830421.html

Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве

Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:15

2021-05-11T18:15

2021-05-11T18:26

валентина матвиенко

республика татарстан (татарстан)

общество

стрельба в школе в казани

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко возложила цветы к представительству Татарстана в Москве и выразила соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы в школе Казани, передает корреспондент РИА Новости.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).Как передает корреспондент РИА Новости, вечером во вторник Матвиенко приехала к полномочному представительству Республики Татарстан в 3-м Котельническом переулке в Москве. Спикер Совфеда возложила цветы к стихийно организованному мемориалу и выразила соболезнования родственникам погибших в результате стрельбы.

республика татарстан (татарстан)

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

валентина матвиенко, республика татарстан (татарстан), общество, стрельба в школе в казани