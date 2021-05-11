https://ria.ru/20210511/macbook-1731778667.html

Раскрыт дизайн нового поколения ноутбука MacBook Air с чипом Apple M2

Раскрыт дизайн нового поколения ноутбука MacBook Air с чипом Apple M2

Компактный ноутбук MacBook Air в 2021 году претерпит значительные изменения. Высококачественными рендерами будущего компьютера от Apple поделился сетевой... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:20

2021-05-11T14:20

2021-05-11T14:20

наука

macbook

apple

технологии

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Компактный ноутбук MacBook Air в 2021 году претерпит значительные изменения. Высококачественными рендерами будущего компьютера от Apple поделился сетевой информатор Джон Проссер.Новое поколение, если верить инсайдеру, получит иной дизайн. Так, исчезнет заостренная кромка корпуса, а клавиатура станет белой, как и рамки вокруг дисплея. Неоднозначно выглядит цветовое решение для MacBook Air — на смену классическим темно-серому, золотистому и серебристому придет яркая палитра в стиле iMac 2021 года.За производительность ноутбука будет отвечать ARM-процессор Apple M2, характеристики которого пока неизвестны. MacBook Air приписывают наличие двух портов USB-С, есть вероятность, что устройство станет первым на рынке лэптопом устройством без аудиоджека.Нынешний 13-дюймовый MacBook Air вышел осенью 2020 года и стал одним из первых компьютеров, построенных на процессоре Apple M1 — собственной разработке "яблочной" компании. Базовая версия лэптопа предлагается в России за 99 990 рублей.

https://ria.ru/20210420/apple-1729173512.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

macbook, apple, технологии