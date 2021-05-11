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Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование бизнеса
Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование бизнеса
Корпорация МСП в первом квартале 2021 года нарастила финансирование микро- и малым предприятиям через четыре дочерних лизинговых компании на 30% - до 9,1... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:43
2021-05-11T11:43
россия
республика саха (якутия)
корпорация мсп
ярославская область
экономика
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Корпорация МСП в первом квартале 2021 года нарастила финансирование микро- и малым предприятиям через четыре дочерних лизинговых компании на 30% - до 9,1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в корпорации."По состоянию на конец марта 2021 Корпорация МСП при помощи четырех дочерних лизинговых компаний предоставила 368 микро- и малым предприятиям финансирование на общую сумму 9,1 миллиарда рублей. Аналогичный показатель в 2020 году составлял 6,9 миллиарда рублей, поддержку получили 222 субъекта предпринимательства. Таким образом, прирост по сумме поддержки составил более 30%, по количеству получателей поддержки - более 65%", - говорится в сообщении.Средний чек составил около 24 миллионов рублей, добавили в корпорации. Ставка по лизинговым продуктам корпорации для малого бизнеса составляет 6% для отечественного оборудования и 8% для зарубежного оборудования. Основной спрос приходится на предприятия в сфере машиностроения и металлообработки (25%), полиграфии и издательской деятельность (15%), химической (12%) и пищевой (11%) промышленности."Лизинговые продукты Корпорации МСП дают возможность малому бизнесу на доступных условиях внедрить в производство современное оборудование и повысить производительность труда, снизить себестоимость изделий, увеличить объемы выпуска продукции. Зачастую модернизация оборудования приводит к трансформации бизнес-модели, к выходу в новые производственные ниши, открытию новых рынков сбыта продукции", - прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.По его словам, по итогам первого полугодия 2021 года корпорация планирует охватить льготной лизинговой поддержкой предпринимателей из не менее чем 72 субъектов РФ.Корпорация МСП оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК). Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели из любого региона страны могут обратиться в одну из четырех РЛК - в Татарстане, Башкортостане, Ярославской области и в Республике Саха (Якутия) - и получить финансирование до 50 миллионов рублей сроком до 7 лет.
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россия, республика саха (якутия), корпорация мсп, ярославская область, экономика

Корпорация МСП увеличила лизинговое финансирование бизнеса

11:43 11.05.2021
 
© Фото : Корпорация МСП МСП банк
 МСП банк - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Фото : Корпорация МСП
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Корпорация МСП в первом квартале 2021 года нарастила финансирование микро- и малым предприятиям через четыре дочерних лизинговых компании на 30% - до 9,1 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в корпорации.
"По состоянию на конец марта 2021 Корпорация МСП при помощи четырех дочерних лизинговых компаний предоставила 368 микро- и малым предприятиям финансирование на общую сумму 9,1 миллиарда рублей. Аналогичный показатель в 2020 году составлял 6,9 миллиарда рублей, поддержку получили 222 субъекта предпринимательства. Таким образом, прирост по сумме поддержки составил более 30%, по количеству получателей поддержки - более 65%", - говорится в сообщении.
Вывеска МСП банка - РИА Новости, 1920, 30.04.2021
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Корпорация МСП рассказала о поддержке бизнеса через "Инвестиционный лифт"
Средний чек составил около 24 миллионов рублей, добавили в корпорации. Ставка по лизинговым продуктам корпорации для малого бизнеса составляет 6% для отечественного оборудования и 8% для зарубежного оборудования. Основной спрос приходится на предприятия в сфере машиностроения и металлообработки (25%), полиграфии и издательской деятельность (15%), химической (12%) и пищевой (11%) промышленности.
"Лизинговые продукты Корпорации МСП дают возможность малому бизнесу на доступных условиях внедрить в производство современное оборудование и повысить производительность труда, снизить себестоимость изделий, увеличить объемы выпуска продукции. Зачастую модернизация оборудования приводит к трансформации бизнес-модели, к выходу в новые производственные ниши, открытию новых рынков сбыта продукции", - прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
По его словам, по итогам первого полугодия 2021 года корпорация планирует охватить льготной лизинговой поддержкой предпринимателей из не менее чем 72 субъектов РФ.
Корпорация МСП оказывает льготную лизинговую поддержку через сеть дочерних региональных лизинговых компаний (РЛК). Представители малого бизнеса и индивидуальные предприниматели из любого региона страны могут обратиться в одну из четырех РЛК - в Татарстане, Башкортостане, Ярославской области и в Республике Саха (Якутия) - и получить финансирование до 50 миллионов рублей сроком до 7 лет.
Рабочая тетрадь участника семинара МСП банка - РИА Новости, 1920, 27.04.2021
27 апреля, 19:11
Корпорация МСП рассказала о росте охвата гарантийной поддержкой
 
РоссияРеспублика Саха (Якутия)Корпорация МСПЯрославская областьЭкономика
 
 
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