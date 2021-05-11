https://ria.ru/20210511/lgoty-1731709266.html

В России упростили процедуру назначения льгот и пособий

В России упростили процедуру назначения льгот и пособий

Со вторника вступает в силу закон, позволяющий назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя, пишет "Парламентская... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T07:04

2021-05-11T07:04

2021-05-11T09:05

алексей скляр

россия

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Со вторника вступает в силу закон, позволяющий назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя, пишет "Парламентская газета".Как сообщает издание, для этого регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).Доступ к ней чиновники получили еще в начале года, но не имели права пользоваться этими данными для реализации льгот и выдачи пособий. Сведения приходилось собирать вручную или просить людей самостоятельно предоставлять документы.Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр пояснил, что благодаря нововведению информация во все учреждения будет поступать в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов.

https://ria.ru/20210421/posobie-1729300428.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

алексей скляр, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество