https://ria.ru/20210511/lgoty-1731709266.html
В России упростили процедуру назначения льгот и пособий
В России упростили процедуру назначения льгот и пособий
Со вторника вступает в силу закон, позволяющий назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя, пишет "Парламентская... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T07:04
2021-05-11T07:04
2021-05-11T09:05
алексей скляр
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570155519_0:245:3077:1975_1920x0_80_0_0_45f251862d3b07d28b85aa0aae18fc2a.jpg
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Со вторника вступает в силу закон, позволяющий назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя, пишет "Парламентская газета".Как сообщает издание, для этого регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).Доступ к ней чиновники получили еще в начале года, но не имели права пользоваться этими данными для реализации льгот и выдачи пособий. Сведения приходилось собирать вручную или просить людей самостоятельно предоставлять документы.Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр пояснил, что благодаря нововведению информация во все учреждения будет поступать в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов.
https://ria.ru/20210421/posobie-1729300428.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570155519_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8a26bb5fb89d9b61e8a7d13402237658.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей скляр, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество