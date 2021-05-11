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В России упростили процедуру назначения льгот и пособий
В России упростили процедуру назначения льгот и пособий
Со вторника вступает в силу закон, позволяющий назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя, пишет "Парламентская... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T07:04
2021-05-11T09:05
алексей скляр
россия
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Со вторника вступает в силу закон, позволяющий назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя, пишет "Парламентская газета".Как сообщает издание, для этого регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).Доступ к ней чиновники получили еще в начале года, но не имели права пользоваться этими данными для реализации льгот и выдачи пособий. Сведения приходилось собирать вручную или просить людей самостоятельно предоставлять документы.Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр пояснил, что благодаря нововведению информация во все учреждения будет поступать в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов.
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алексей скляр, россия, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество

В России упростили процедуру назначения льгот и пособий

07:04 11.05.2021 (обновлено: 09:05 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСайт общероссийского центра занятости
Сайт общероссийского центра занятости - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Со вторника вступает в силу закон, позволяющий назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя, пишет "Парламентская газета".
Как сообщает издание, для этого регионы начнут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО).
Доступ к ней чиновники получили еще в начале года, но не имели права пользоваться этими данными для реализации льгот и выдачи пособий. Сведения приходилось собирать вручную или просить людей самостоятельно предоставлять документы.
Во время рассмотрения законопроекта в Госдуме замглавы Минтруда Алексей Скляр пояснил, что благодаря нововведению информация во все учреждения будет поступать в электронной форме — без участия граждан и бумажных запросов.
Перед выступлением президента РФ Владимира Путина с ежегодным посланием Федеральному Собранию - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
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