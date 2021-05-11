https://ria.ru/20210511/latviya-1731766927.html

Глава МИД Латвии выразил соболезнования семьям погибших в Казани

Глава МИД Латвии выразил соболезнования семьям погибших в Казани

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования семьям погибших в школе в Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:20

2021-05-11T13:20

2021-05-11T13:20

стрельба в школе в казани

эдгар ринкевич

мид латвии

рустам минниханов

казань

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/1c/1730284780_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_316afd66b8156d9b1aeecbb7c5624efe.jpg

РИГА, 11 мая – РИА Новости. Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования семьям погибших в школе в Казани.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, эдгар ринкевич, мид латвии, рустам минниханов, казань, в мире