https://ria.ru/20210511/krym-1731753227.html
Власти Крыма рассказали, как там отдохнули туристы на майские праздники
Власти Крыма рассказали, как там отдохнули туристы на майские праздники
Майские праздники в Крыму прошли без происшествий и с ажиотажным спросом на отдых, загрузка ряда санаториев и отелей превысила 90 процентов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T13:46
2021-05-11T13:46
2021-05-11T13:46
туризм
туристы
алушта
новости - туризм
ялта
республика крым
евпатория
майские праздники
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Майские праздники в Крыму прошли без происшествий и с ажиотажным спросом на отдых, загрузка ряда санаториев и отелей превысила 90 процентов, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк."По бронированию и загрузке отелей и санаториев, по авиа- и железнодорожным билетам Крым занимал лидирующие место в стране на майские праздники. За это время никаких происшествий не было. Средняя заполняемость по Ялте – 90-95 процентов, Алуште – 80 процентов, Евпатории и Феодосии – 70 процентов. Так что майские праздники в Крыму прошли замечательно и с ажиотажным спросом на отдых", — отметил он.По его словам, инфраструктура курортов Крыма справилась с повышенным спросом на отдых у туристов.
https://ria.ru/20210429/krym-1730371941.html
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туристы, алушта, новости - туризм, ялта, республика крым, евпатория, майские праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Майские праздники в Крыму прошли без происшествий и с ажиотажным спросом на отдых, загрузка ряда санаториев и отелей превысила 90 процентов, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.
"По бронированию и загрузке отелей и санаториев, по авиа- и железнодорожным билетам Крым занимал лидирующие место в стране на майские праздники. За это время никаких происшествий не было. Средняя заполняемость по Ялте – 90-95 процентов, Алуште – 80 процентов, Евпатории и Феодосии – 70 процентов. Так что майские праздники в Крыму прошли замечательно и с ажиотажным спросом на отдых", — отметил он.
По его словам, инфраструктура курортов Крыма справилась с повышенным спросом на отдых у туристов.