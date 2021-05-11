https://ria.ru/20210511/krym-1731753227.html

Власти Крыма рассказали, как там отдохнули туристы на майские праздники

Власти Крыма рассказали, как там отдохнули туристы на майские праздники

Майские праздники в Крыму прошли без происшествий и с ажиотажным спросом на отдых, загрузка ряда санаториев и отелей превысила 90 процентов, сообщил РИА Новости РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:46

2021-05-11T13:46

2021-05-11T13:46

туризм

туристы

алушта

новости - туризм

ялта

республика крым

евпатория

майские праздники

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Майские праздники в Крыму прошли без происшествий и с ажиотажным спросом на отдых, загрузка ряда санаториев и отелей превысила 90 процентов, сообщил РИА Новости глава комитета крымского парламента по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк."По бронированию и загрузке отелей и санаториев, по авиа- и железнодорожным билетам Крым занимал лидирующие место в стране на майские праздники. За это время никаких происшествий не было. Средняя заполняемость по Ялте – 90-95 процентов, Алуште – 80 процентов, Евпатории и Феодосии – 70 процентов. Так что майские праздники в Крыму прошли замечательно и с ажиотажным спросом на отдых", — отметил он.По его словам, инфраструктура курортов Крыма справилась с повышенным спросом на отдых у туристов.

https://ria.ru/20210429/krym-1730371941.html

алушта

ялта

республика крым

евпатория

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туристы, алушта, новости - туризм, ялта, республика крым, евпатория, майские праздники