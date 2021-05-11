https://ria.ru/20210511/krym-1731730009.html

Официальная крымская делегация прибыла с визитом в ДНР

Официальная крымская делегация прибыла с визитом в ДНР

Официальная крымская делегация прибыла с визитом в самопровозглашенную Донецкую народную республику, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы крымского... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:39

2021-05-11T10:39

2021-05-11T10:39

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир константинов

республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 мая – РИА Новости. Официальная крымская делегация прибыла с визитом в самопровозглашенную Донецкую народную республику, сообщила РИА Новости пресс-секретарь главы крымского парламента Кристина Попкова."Официальная делегация прибыла в Донецк. Возглавляет делегацию председатель государственного совета Республики Крым Владимир Константинов", - сказала Попкова.По ее словам, представители Крыма примут участие в торжествах, посвященных годовщине референдума о самоопределении ДНР. Кроме того, в рамках визита будет передано по 100 путевок для оздоровления детей из ДНР и ЛНР в детских лагерях Крыма.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Одиннадцатого мая 2014 года в Донецкой и Луганской областях состоялся референдум о самоопределении регионов. День независимости в ДНР отмечается 11 мая, а День независимости ЛНР - 12 мая.

https://ria.ru/20190118/1549571710.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир константинов, республика крым, в мире