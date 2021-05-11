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Наука
https://ria.ru/20210511/kovid-1731803216.html
Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз
Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз
Согласно результатам глобального анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID),... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:00
2021-05-11T20:06
наука
коронавирус covid-19
нейрофизиология
биология
здоровье
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Согласно результатам глобального анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), проблемы в этой сфере возникают более чем у 80 процентов пациентов, госпитализированных с COVID-19, а риск смерти при наличии неврологических осложнений возрастает в шесть раз. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open.GCS-NeuroCOVID — это крупнейшее на сегодняшний день когортное исследование неврологических проявлений COVID-19, объединяющее данные из 133 лечебных организаций в 13 странах, расположенных на четырех континентах. Координировали исследование ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Европейской академии неврологии."Очень быстро в период пандемии стало известно, что у большого числа госпитализированных с COVID-19 развиваются неврологические проблемы, — приводятся в пресс-релизе Университета Питтсбурга слова руководителя исследования, доцента кафедры реанимации, неврологии и нейрохирургии, профессора Шерри Чу (Sherry Chou). — Год спустя мы все еще сражаемся с невидимым врагом, и, как и в любой битве, нам нужна достоверная информация".В отчете отмечается, что из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 82 процента имели неврологические симптомы: примерно четыре из десяти пациентов сообщали о головных болях, а трое из десяти заявляли, что потеряли обоняние или вкус. Из неврологических диагнозов, поставленных в клинике, наиболее распространенным (почти половина пациентов) была острая энцефалопатия, за которой следовали: кома (17 процентов) и инсульт (шесть процентов). Часто пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или, наоборот, возбужденными.Несмотря на то что ранее ученые неоднократно высказывали опасения по поводу способности коронавируса преодолевать гематоэнцефалический барьер и напрямую атаковать мозг, вызывая отек и воспаление — менингит и энцефалит, эти проявления исследователи обнаружили менее чем у одного процента пациентов, госпитализированных с COVID-19.Ученые также установили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа — от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера — вдвое увеличивало риск развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19. А наличие любых неврологических симптомов COVID-19, даже такого, на первый взгляд, безобидного, как потеря обоняния, повышало риск смерти в шесть раз.Авторы отчета отмечают, что среди тех, кто победил болезнь, пациенты с неврологическими симптомами хуже реабилитируются и их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределенные."Даже когда пандемия будет полностью искоренена, надо помнить о миллионах выживших, которым нужна помощь. Важно выяснить, с какими симптомами и проблемами со здоровьем сталкиваются эти пациенты сейчас", — говорит доктор Чу.
https://ria.ru/20210430/kovid-1730670752.html
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коронавирус covid-19, нейрофизиология, биология, здоровье

Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

18:00 11.05.2021 (обновлено: 20:06 11.05.2021)
 
© Depositphotos / photographee.euЖенщина, заболевшая гриппом
Женщина, заболевшая гриппом - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Depositphotos / photographee.eu
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Согласно результатам глобального анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), проблемы в этой сфере возникают более чем у 80 процентов пациентов, госпитализированных с COVID-19, а риск смерти при наличии неврологических осложнений возрастает в шесть раз. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open.
GCS-NeuroCOVID — это крупнейшее на сегодняшний день когортное исследование неврологических проявлений COVID-19, объединяющее данные из 133 лечебных организаций в 13 странах, расположенных на четырех континентах. Координировали исследование ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Европейской академии неврологии.
"Очень быстро в период пандемии стало известно, что у большого числа госпитализированных с COVID-19 развиваются неврологические проблемы, — приводятся в пресс-релизе Университета Питтсбурга слова руководителя исследования, доцента кафедры реанимации, неврологии и нейрохирургии, профессора Шерри Чу (Sherry Chou). — Год спустя мы все еще сражаемся с невидимым врагом, и, как и в любой битве, нам нужна достоверная информация".
В отчете отмечается, что из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 82 процента имели неврологические симптомы: примерно четыре из десяти пациентов сообщали о головных болях, а трое из десяти заявляли, что потеряли обоняние или вкус.
Из неврологических диагнозов, поставленных в клинике, наиболее распространенным (почти половина пациентов) была острая энцефалопатия, за которой следовали: кома (17 процентов) и инсульт (шесть процентов). Часто пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или, наоборот, возбужденными.
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Несмотря на то что ранее ученые неоднократно высказывали опасения по поводу способности коронавируса преодолевать гематоэнцефалический барьер и напрямую атаковать мозг, вызывая отек и воспаление — менингит и энцефалит, эти проявления исследователи обнаружили менее чем у одного процента пациентов, госпитализированных с COVID-19.
Ученые также установили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа — от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера — вдвое увеличивало риск развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19. А наличие любых неврологических симптомов COVID-19, даже такого, на первый взгляд, безобидного, как потеря обоняния, повышало риск смерти в шесть раз.
Авторы отчета отмечают, что среди тех, кто победил болезнь, пациенты с неврологическими симптомами хуже реабилитируются и их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределенные.
"Даже когда пандемия будет полностью искоренена, надо помнить о миллионах выживших, которым нужна помощь. Важно выяснить, с какими симптомами и проблемами со здоровьем сталкиваются эти пациенты сейчас", — говорит доктор Чу.
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