https://ria.ru/20210511/kovid-1731803216.html

Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

Названы симптомы COVID-19, повышающие риск смерти в шесть раз

Согласно результатам глобального анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID),... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:00

2021-05-11T18:00

2021-05-11T20:06

наука

коронавирус covid-19

нейрофизиология

биология

здоровье

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595671672_0:29:3072:1757_1920x0_80_0_0_5f6bc1189004b45efac5ce5252f209e1.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Согласно результатам глобального анализа, проведенного Международным консорциумом по исследованию неврологической дисфункции при COVID (GCS-NeuroCOVID), проблемы в этой сфере возникают более чем у 80 процентов пациентов, госпитализированных с COVID-19, а риск смерти при наличии неврологических осложнений возрастает в шесть раз. Статья опубликована в журнале JAMA Network Open.GCS-NeuroCOVID — это крупнейшее на сегодняшний день когортное исследование неврологических проявлений COVID-19, объединяющее данные из 133 лечебных организаций в 13 странах, расположенных на четырех континентах. Координировали исследование ученые из Медицинской школы Университета Питтсбурга и Европейской академии неврологии."Очень быстро в период пандемии стало известно, что у большого числа госпитализированных с COVID-19 развиваются неврологические проблемы, — приводятся в пресс-релизе Университета Питтсбурга слова руководителя исследования, доцента кафедры реанимации, неврологии и нейрохирургии, профессора Шерри Чу (Sherry Chou). — Год спустя мы все еще сражаемся с невидимым врагом, и, как и в любой битве, нам нужна достоверная информация".В отчете отмечается, что из 3744 госпитализированных взрослых пациентов с COVID-19 82 процента имели неврологические симптомы: примерно четыре из десяти пациентов сообщали о головных болях, а трое из десяти заявляли, что потеряли обоняние или вкус. Из неврологических диагнозов, поставленных в клинике, наиболее распространенным (почти половина пациентов) была острая энцефалопатия, за которой следовали: кома (17 процентов) и инсульт (шесть процентов). Часто пациенты находились в состоянии измененного сознания, были подавленными или, наоборот, возбужденными.Несмотря на то что ранее ученые неоднократно высказывали опасения по поводу способности коронавируса преодолевать гематоэнцефалический барьер и напрямую атаковать мозг, вызывая отек и воспаление — менингит и энцефалит, эти проявления исследователи обнаружили менее чем у одного процента пациентов, госпитализированных с COVID-19.Ученые также установили, что наличие ранее существовавшего у пациента неврологического состояния любого типа — от заболеваний головного, спинного мозга и нервной системы до хронической мигрени, деменции или болезни Альцгеймера — вдвое увеличивало риск развития неврологических осложнений, связанных с COVID-19. А наличие любых неврологических симптомов COVID-19, даже такого, на первый взгляд, безобидного, как потеря обоняния, повышало риск смерти в шесть раз.Авторы отчета отмечают, что среди тех, кто победил болезнь, пациенты с неврологическими симптомами хуже реабилитируются и их долгосрочные перспективы в отношении полного выздоровления более неопределенные."Даже когда пандемия будет полностью искоренена, надо помнить о миллионах выживших, которым нужна помощь. Важно выяснить, с какими симптомами и проблемами со здоровьем сталкиваются эти пациенты сейчас", — говорит доктор Чу.

https://ria.ru/20210430/kovid-1730670752.html

https://ria.ru/20210428/vkus-1730367153.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, нейрофизиология, биология, здоровье