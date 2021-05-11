https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731770499.html

В Ульяновске выявили индийский штамм коронавируса у иностранных студентов

В Ульяновске выявили индийский штамм коронавируса у иностранных студентов

Индийский штамм коронавируса обнаружили у иностранных студентов Ульяновского государственного университета, сообщила во вторник пресс-служба правительства... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:40

2021-05-11T13:40

2021-05-11T13:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

ульяновский государственный университет

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САМАРА, 11 мая - РИА Новости. Индийский штамм коронавируса обнаружили у иностранных студентов Ульяновского государственного университета, сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.По данным минздрава региона, вспышка заболеваемости COVID-19 была зарегистрирована среди иностранных студентов Ульяновского государственного университета, прибывших из Индии в конце апреля - начале мая. По информации ведомства, в стационарах на лечении находятся 52 иностранных студента."В минувшую субботу в регионе прошло экстренное совещание по вспышке COVID-19 среди иностранных студентов, которая произошла в конце апреля. Врио губернатора переговорил с главой федерального Роспотребнадзора Анной Поповой по поводу обнаружения в регионе нового индийского штамма коронавируса, который обнаружен у студентов-иностранцев", - говорится в сообщении.По информации пресс-службы, госпитализированные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии. Также отмечается, что для предотвращения распространения заболевания в гостинице "Советская", где проживали иностранные студенты, проведут полную санитарную обработку, здание закрыто. Кроме того, по поручению врио губернатора Алексея Русских на базе санатория "Чайка" Ульяновского госуниверситета развернут обсерватор на 150 человек для прибывающих из эпидемически неблагополучных стран.

https://ria.ru/20210503/vaktsina-1731032140.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновский государственный университет