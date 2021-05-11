https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731735553.html

В России выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом

В России выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом

Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8 115 до 4 896 842, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:04

2021-05-11T11:04

2021-05-11T11:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье - общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Число случаев COVID-19 в России выросло за минувшие сутки на 8 115 до 4 896 842, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 115 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 155 (14,2%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 4 896 842 случая заболевания. Темп прироста составляет 0,17%.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество