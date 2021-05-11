https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731735064.html

В России за сутки выписали 7009 переболевших COVID-19

В России за сутки выписали 7009 переболевших COVID-19

За сутки в России выписаны 7 009 человек после COVID-19, за все время - 4 509 915, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:03

2021-05-11T11:03

2021-05-11T11:03

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

москва

московская область (подмосковье)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/14/1729086401_0:195:3148:1966_1920x0_80_0_0_155add1f8ed0838d87ce4d3e926df914.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 009 человек после COVID-19, за все время - 4 509 915, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 009 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 509 915", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 2051 человек, Санкт-Петербурге - 809, Подмосковье - 502.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/ustalost-1731326400.html

россия

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество