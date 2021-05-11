https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731735064.html
В России за сутки выписали 7009 переболевших COVID-19
В России за сутки выписали 7009 переболевших COVID-19
За сутки в России выписаны 7 009 человек после COVID-19, за все время - 4 509 915, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:03
2021-05-11T11:03
2021-05-11T11:03
распространение коронавируса
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общество
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. За сутки в России выписаны 7 009 человек после COVID-19, за все время - 4 509 915, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 7 009 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 509 915", - говорится в сообщении.В частности, в Москве за сутки выписаны 2051 человек, Санкт-Петербурге - 809, Подмосковье - 502.
https://radiosputnik.ria.ru/20210510/ustalost-1731326400.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, москва, московская область (подмосковье), общество