https://ria.ru/20210511/koronavirus-1731734809.html

В Москве выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом

В Москве выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом

Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2628, Санкт-Петербурге - 717, Подмосковье - 657, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:02

2021-05-11T11:02

2021-05-11T11:02

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москва

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санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 в Москве - 2628, Санкт-Петербурге - 717, Подмосковье - 657, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Распределение по субъектам: Москва 2628, Санкт-Петербург 717, Московская область 657", - говорится в сообщении.

москва

московская область (подмосковье)

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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