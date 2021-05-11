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Патрульный корабль Франции зашел в Черное море
Патрульный корабль Франции зашел в Черное море
Патрульный корабль "Командан Биро" ВМС Франции зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота, сообщили журналистам в Национальном центре... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T20:12
2021-05-11T20:38
россия
национальный центр управления обороной рф
черное море
вмс франции
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франция
в мире
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Патрульный корабль "Командан Биро" ВМС Франции зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО)."Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря 11 мая 2021 года", - сказали в НЦУО.Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в альянсе объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили американский эсминец "Томас Хаднер" и крейсер "Монтерей".В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
https://radiosputnik.ria.ru/20210511/mig-1731801216.html
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россия, национальный центр управления обороной рф, черное море, вмс франции, министерство обороны рф (минобороны рф), франция, в мире

Патрульный корабль Франции зашел в Черное море

20:12 11.05.2021 (обновлено: 20:38 11.05.2021)
 
© AFP 2021 / Fabien ZamoraКорабль "Командан Биро" ВМС Франции в Черном море
Корабль Командан Биро ВМС Франции в Черном море - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© AFP 2021 / Fabien Zamora
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Патрульный корабль "Командан Биро" ВМС Франции зашел в Черное море, за ним следят силы Черноморского флота, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной (НЦУО).
"Силы и средства Черноморского флота приступили к слежению за действиями патрульного корабля "Командан Биро" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря 11 мая 2021 года", - сказали в НЦУО.
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Корабли стран НАТО периодически курсируют в черноморской акватории. Так, в январе туда заходили два американских эсминца "Портер" и "Дональд Кук", в альянсе объясняли это "наращиванием военной мощи" России. В ответ Москва провела учения, которые включали в себя морской бой. В марте в эти воды также заходили американский эсминец "Томас Хаднер" и крейсер "Монтерей".
В России неоднократно заявляли, что присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует стабильности.
Конвенция Монтре, подписанная в 1936 году, ограничивает пребывание в Черном море военных кораблей нечерноморских государств сроком в три недели. Также документ предусматривает, что в акватории одновременно могут находиться до девяти таких кораблей общим тоннажем не более 30 тысяч тонн.
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РоссияНациональный центр управления обороной РФЧерное мореВМС ФранцииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ФранцияВ мире
 
 
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