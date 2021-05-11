https://ria.ru/20210511/konflikt-1731746931.html

Зеленский предупредил о последствиях эскалации конфликта в Донбассе

Зеленский предупредил о последствиях эскалации конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что эскалации конфликта на Украине не будет, потому что это может привести к мировой войне, а мир к... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:51

2021-05-11T11:51

2021-05-11T11:51

ситуация в днр и лнр

донбасс

владимир зеленский

украина

в мире

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КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что эскалации конфликта на Украине не будет, потому что это может привести к мировой войне, а мир к этому не готов.Также украинский лидер заявил, что за последний месяц эскалация уменьшилась. "Я считаю, была мощная эскалация. Я считаю, на сегодня это остановилось... Эскалация уменьшилась за последний месяц - это точно. Как будет дальше, будем верить в то, что войны полномасштабной не будет", - отметил Зеленский.Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".Отношения Москвы и Киева резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

https://ria.ru/20210510/ukraina-1730369685.html

https://ria.ru/20210511/donbass-1731740017.html

донбасс

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ситуация в днр и лнр, донбасс, владимир зеленский, украина, в мире