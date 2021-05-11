Зеленский предупредил о последствиях эскалации конфликта в Донбассе
CC BY 4.0 / Офіс Президента України / Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения позиций украинских войск в Донбассе
КИЕВ, 11 мая - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что эскалации конфликта на Украине не будет, потому что это может привести к мировой войне, а мир к этому не готов.
"Готовы ли мы, готов ли мир и Европа к полномасштабной войне? Я думаю, что никто не готов совсем… Я считаю, Россия не может на это пойти, я считаю, это может быть мировая война. Это очень опасно. Бояться нечего и некого, потому что мы на своей земле", - заявил Зеленский в ходе общения с журналистами во вторник, отвечая на вопрос, готова ли Украина к якобы возможной агрессии РФ в сентябре, в том числе с направлений Донбасса, Крыма и Белоруссии.
Также украинский лидер заявил, что за последний месяц эскалация уменьшилась. "Я считаю, была мощная эскалация. Я считаю, на сегодня это остановилось... Эскалация уменьшилась за последний месяц - это точно. Как будет дальше, будем верить в то, что войны полномасштабной не будет", - отметил Зеленский.
Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации "российской агрессии" и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
Киев с 2014 года неоднократно высказывает прогнозы относительно действий российских ВС, в том числе и по якобы планирующимся нападениям. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что РФ ни на кого не собирается нападать. По его словам, российская угроза - это "выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы с Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это".
Отношения Москвы и Киева резко ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти и страны Запада ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения Киева и Запада отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.