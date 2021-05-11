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Биография Владимира Колокольцева
Биография Владимира Колокольцева
Генерал полиции Владимир Александрович Колокольцев родился 11 мая 1961 года в городе Нижний Ломов Пензенской области. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T04:07
2021-05-11T04:07
россия
владимир колокольцев
москва
справки
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Генерал полиции Владимир Александрович Колокольцев родился 11 мая 1961 года в городе Нижний Ломов Пензенской области.После окончания школы работал в Нижнеломовском районе Пензенской области в объединении "Сельхозтехника" и на заводе "Власть труда". В 1979 году был призван в армию, служил в пограничных войсках на границе СССР и Афганистана. Закончил службу в Вооруженных силах СССР старшиной пограничной заставы.В 1982 году поступил на службу в органы внутренних дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Москве.В 1984 году был назначен на должность командира взвода отдельного батальона ППСМ УВД Гагаринского райисполкома города Москвы. В 1989 году окончил Высшее политическое училище им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР (ныне Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации) по специальности "правоведение". В 1989-1992 годах – оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Кунцевского райисполкома города Москвы, заместитель начальника 20-го отделения милиции города Москвы, начальник 8-го отделения милиции города МоВ 1992-1997 годах – старший оперуполномоченный 2-го отдела Управления уголовного розыска ГУВД города Москвы, начальник 108-го отделения милиции города Москвы, начальник отдела уголовного розыска 2-го РУВД Центрального административного округа города Москвы.В 1997 году перешел на службу в МВД России на должность начальника 4-го регионального отдела РУОП по Москве при МВД России. Спустя два года был назначен на должность начальника регионального оперативно-розыскного бюро по Юго-Восточному административному округу Москвы Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД России.С 2001 года – начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу. Впоследствии был назначен заместителем начальника оперативно-розыскного бюро ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.В 2007 году Колокольцев возглавил Управление внутренних дел по Орловской области.В апреле 2009 года был назначен первым заместителем начальника Департамента уголовного розыска МВД России.7 сентября 2009 года указом президента РФ Владимир Колокольцев был назначен начальником ГУВД Москвы.10 июня 2010 года присвоено звание генерал-лейтенанта милиции.24 марта 2011 года, после прохождения переаттестации, указом президента РФ назначен на должность начальника ГУВД Москвы с присвоением звания генерал-лейтенанта полиции.21 мая 2012 года указом президента РФ Владимир Колокольцев назначен министром внутренних дел Российской Федерации.12 июня 2013 года указом президента РФ присвоено звание генерал-полковника полиции.10 ноября 2015 года указом президента РФ Владимиру Колокольцеву присвоено звание генерала полиции Российской Федерации.18 мая 2018 года указом президента РФ переназначен на должность министра внутренних дел Российской Федерации.С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра внутренних дел Российской Федерации. 21 января 2020 года вновь назначен на должность министра внутренних дел Российской Федерации. Доктор юридических наук. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ.Имеет государственные и ведомственные награды.Почетный гражданин Орловской области.Женат, двое детей. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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россия, владимир колокольцев, москва, справки

Биография Владимира Колокольцева

04:07 11.05.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев
Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Генерал полиции Владимир Александрович Колокольцев родился 11 мая 1961 года в городе Нижний Ломов Пензенской области.
После окончания школы работал в Нижнеломовском районе Пензенской области в объединении "Сельхозтехника" и на заводе "Власть труда".
В 1979 году был призван в армию, служил в пограничных войсках на границе СССР и Афганистана. Закончил службу в Вооруженных силах СССР старшиной пограничной заставы.
В 1982 году поступил на службу в органы внутренних дел в отдел милиции по охране дипломатических представительств иностранных государств, аккредитованных в Москве.
В 1984 году был назначен на должность командира взвода отдельного батальона ППСМ УВД Гагаринского райисполкома города Москвы.

В 1989 году окончил Высшее политическое училище им. 60-летия ВЛКСМ МВД СССР (ныне Санкт-Петербургский военный институт войск национальной гвардии Российской Федерации) по специальности "правоведение".
В 1989-1992 годах – оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД Кунцевского райисполкома города Москвы, заместитель начальника 20-го отделения милиции города Москвы, начальник 8-го отделения милиции города Мо
В 1992-1997 годах – старший оперуполномоченный 2-го отдела Управления уголовного розыска ГУВД города Москвы, начальник 108-го отделения милиции города Москвы, начальник отдела уголовного розыска 2-го РУВД Центрального административного округа города Москвы.
В 1997 году перешел на службу в МВД России на должность начальника 4-го регионального отдела РУОП по Москве при МВД России. Спустя два года был назначен на должность начальника регионального оперативно-розыскного бюро по Юго-Восточному административному округу Москвы Центрального регионального управления по борьбе с организованной преступностью при Главном управлении по борьбе с организованной преступностью МВД России.
С 2001 года – начальник 3-го отдела оперативно-розыскного бюро Главного управления МВД России по Центральному федеральному округу. Впоследствии был назначен заместителем начальника оперативно-розыскного бюро ГУ МВД России по Центральному федеральному округу.
В 2007 году Колокольцев возглавил Управление внутренних дел по Орловской области.
В апреле 2009 года был назначен первым заместителем начальника Департамента уголовного розыска МВД России.
7 сентября 2009 года указом президента РФ Владимир Колокольцев был назначен начальником ГУВД Москвы.
10 июня 2010 года присвоено звание генерал-лейтенанта милиции.
24 марта 2011 года, после прохождения переаттестации, указом президента РФ назначен на должность начальника ГУВД Москвы с присвоением звания генерал-лейтенанта полиции.
21 мая 2012 года указом президента РФ Владимир Колокольцев назначен министром внутренних дел Российской Федерации.
12 июня 2013 года указом президента РФ присвоено звание генерал-полковника полиции.
10 ноября 2015 года указом президента РФ Владимиру Колокольцеву присвоено звание генерала полиции Российской Федерации.
18 мая 2018 года указом президента РФ переназначен на должность министра внутренних дел Российской Федерации.
С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра внутренних дел Российской Федерации.
21 января 2020 года вновь назначен на должность министра внутренних дел Российской Федерации.
Доктор юридических наук. Заслуженный сотрудник органов внутренних дел РФ.
Имеет государственные и ведомственные награды.
Почетный гражданин Орловской области.
Женат, двое детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
РоссияВладимир КолокольцевМоскваСправки
 
 
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