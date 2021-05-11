Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210511/knigi-1731840885.html
Исследование показало, какие книги россияне читали на майских праздниках
Исследование показало, какие книги россияне читали на майских праздниках
Россияне на майских праздниках чаще всего читали книги по саморазвитию и личностному росту, а также любовное и героическое фэнтези, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:26
2021-05-11T19:26
культура
книги
новости культуры
светлана алексиевич
литрес
борис акунин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/152994/64/1529946451_0:150:3071:1877_1920x0_80_0_0_b42de444315d452aae38bcb56406ef09.jpg
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне на майских праздниках чаще всего читали книги по саморазвитию и личностному росту, а также любовное и героическое фэнтези, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "ЛитРес" по итогам исследования."Самыми популярными жанрами в период с 1 по 10 мая стали саморазвитие/личностный рост, любовное и героическое фэнтези, книги о попаданцах, современные любовные романы. Среди авторов по общему количеству проданных экземпляров книг лидируют Борис Акунин, Андрей Васильев, Макс Глебов, Алекс Д и Марина Суржевская", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что в праздники на восемь процентов вырос интерес к художественной литературе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вот интерес к жанрам нон-фикшн, напротив, снизился. Продажи аудиокниг по сравнению с прошлогодними майскими праздниками также выросли на 39 процентов.Самой популярной книгой у россиян во время майских праздников стала книга Джона Кехо "Подсознание может все!" в аудиоформате, на втором месте – фэнтези "Темные пути" Андрея Васильева, замыкает тройку лидеров одно из самых известных произведений о Великой Отечественной войне, положившее начало художественно-документальному циклу "Голоса Утопии", "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич."9 мая продажи книги выросли примерно в 17 раз по сравнению с предыдущими майскими днями", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20210324/knigi-1601731083.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/152994/64/1529946451_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_ea468cb303adc8323610bea152501f2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
книги, новости культуры, светлана алексиевич, литрес, борис акунин

Исследование показало, какие книги россияне читали на майских праздниках

19:26 11.05.2021
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкДевушка читает книгу в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького
Девушка читает книгу в Центральном парке культуры и отдыха им. Горького - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне на майских праздниках чаще всего читали книги по саморазвитию и личностному росту, а также любовное и героическое фэнтези, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "ЛитРес" по итогам исследования.
"Самыми популярными жанрами в период с 1 по 10 мая стали саморазвитие/личностный рост, любовное и героическое фэнтези, книги о попаданцах, современные любовные романы. Среди авторов по общему количеству проданных экземпляров книг лидируют Борис Акунин, Андрей Васильев, Макс Глебов, Алекс Д и Марина Суржевская", - говорится в сообщении пресс-службы.
Уточняется, что в праздники на восемь процентов вырос интерес к художественной литературе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вот интерес к жанрам нон-фикшн, напротив, снизился. Продажи аудиокниг по сравнению с прошлогодними майскими праздниками также выросли на 39 процентов.
Самой популярной книгой у россиян во время майских праздников стала книга Джона Кехо "Подсознание может все!" в аудиоформате, на втором месте – фэнтези "Темные пути" Андрея Васильева, замыкает тройку лидеров одно из самых известных произведений о Великой Отечественной войне, положившее начало художественно-документальному циклу "Голоса Утопии", "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич.
"9 мая продажи книги выросли примерно в 17 раз по сравнению с предыдущими майскими днями", - подчеркнули в пресс-службе.
Книги весны 2021 - РИА Новости, 1920, 24.03.2021
24 марта, 08:00Культура
Исигуро, Яхина и "новая Лолита": главные книги этой весны
 
КультураКнигиНовости культурыСветлана АлексиевичЛитРесБорис Акунин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:10В Тель-Авиве восьмой раз с вечера вторника сработали сирены тревоги
03:06РФ и США создали рабочую группу по поиску причин утечки воздуха на МКС
03:00Ученые поняли, как повысить эффективность добычи в карьерах
02:44Еще три человека погибли при авиаударах Израиля по сектору Газа
02:42Родственница описала увлечения напавшего на школу в Казани студента
02:35Венесуэла ожидает поставки российской вакцины "Спутник Лайт"
02:11Врач рассказал, чем опасны долгие поездки в машине
02:00Жители Казани рассказали, почему пришли почтить память погибших в школе
01:53В ХАМАС прокомментировали действия палестинцев на израильских территориях
01:50Президент Греции не явилась на слушания по иску россиянина Винника
01:46В Иерусалиме 27 палестинцев пострадали в столкновениях с полицией
01:30В израильском городе Лод объявили ЧП из-за беспорядков
01:24На нефтепроводе в Израиле возник пожар после обстрела из сектора Газа
01:18Более 240 палестинцев пострадали в столкновениях с израильской армией
01:15Разработчик рассказал о создании космического "робота-Леонова"
01:08Учительница напавшего на школу в Казани студента рассказала о его прошлом
01:06Сирийская армия при поддержке ВКС уничтожила более 300 террористов
00:43На берег Охотского моря выбросился гигантский косяк сельди
00:39Из сектора Газа выпустили очередной залп ракет по Израилю
00:32Посольство США прекращает выдавать россиянам неиммиграционные визы
Лента новостейМолния