https://ria.ru/20210511/knigi-1731840885.html

Исследование показало, какие книги россияне читали на майских праздниках

Исследование показало, какие книги россияне читали на майских праздниках

Россияне на майских праздниках чаще всего читали книги по саморазвитию и личностному росту, а также любовное и героическое фэнтези, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:26

2021-05-11T19:26

2021-05-11T19:26

культура

книги

новости культуры

светлана алексиевич

литрес

борис акунин

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Россияне на майских праздниках чаще всего читали книги по саморазвитию и личностному росту, а также любовное и героическое фэнтези, сообщили РИА Новости в пресс-службе группы компаний "ЛитРес" по итогам исследования."Самыми популярными жанрами в период с 1 по 10 мая стали саморазвитие/личностный рост, любовное и героическое фэнтези, книги о попаданцах, современные любовные романы. Среди авторов по общему количеству проданных экземпляров книг лидируют Борис Акунин, Андрей Васильев, Макс Глебов, Алекс Д и Марина Суржевская", - говорится в сообщении пресс-службы.Уточняется, что в праздники на восемь процентов вырос интерес к художественной литературе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а вот интерес к жанрам нон-фикшн, напротив, снизился. Продажи аудиокниг по сравнению с прошлогодними майскими праздниками также выросли на 39 процентов.Самой популярной книгой у россиян во время майских праздников стала книга Джона Кехо "Подсознание может все!" в аудиоформате, на втором месте – фэнтези "Темные пути" Андрея Васильева, замыкает тройку лидеров одно из самых известных произведений о Великой Отечественной войне, положившее начало художественно-документальному циклу "Голоса Утопии", "У войны не женское лицо" Светланы Алексиевич."9 мая продажи книги выросли примерно в 17 раз по сравнению с предыдущими майскими днями", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20210324/knigi-1601731083.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

книги, новости культуры, светлана алексиевич, литрес, борис акунин