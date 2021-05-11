https://ria.ru/20210511/kitay-1731794971.html
Последнее десятилетие население Китая растет в среднем на 0,53% в год
Последнее десятилетие население Китая растет в среднем на 0,53% в год
Согласно итогам 7-й всеобщей переписи населения Китая, последнее десятилетие население континентальной части Китая растет в среднем на 0,53% в год, сообщили в... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:30
2021-05-11T15:30
2021-05-11T15:31
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МОСКВА, 11 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Согласно итогам 7-й всеобщей переписи населения Китая, последнее десятилетие население континентальной части Китая растет в среднем на 0,53% в год, сообщили в Государственном статистическом управлении (ГСУ) КНР.По данным ГСУ, темпы прироста оказались немного ниже, чем аналогичный показатель в 0,57%, зафиксированный с 2000-го по 2010 годы."Данные свидетельствуют, что последнее десятилетие население Китая продолжало медленно расти", – заявил глава ГСУ Нин Цзичжэ.Начиная с 1990-х годов общенациональная перепись населения в Китае проводится каждые 10 лет. Согласно последним данным, численность населения континентального Китая достигла 1,41178 миллиарда, что на 5,38% больше, чем в 2010 году.Эта цифра не включает жителей Сянгана, Аомэня и Тайваня, а также иностранцев, проживающих в 31 провинции, автономном районе и городе центрального подчинения континентальной части страны.
https://ria.ru/20210503/kitay-1731010050.html
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китай
МОСКВА, 11 мая - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Согласно итогам 7-й всеобщей переписи населения Китая
, последнее десятилетие население континентальной части Китая растет в среднем на 0,53% в год, сообщили в Государственном статистическом управлении (ГСУ) КНР.
По данным ГСУ, темпы прироста оказались немного ниже, чем аналогичный показатель в 0,57%, зафиксированный с 2000-го по 2010 годы.
"Данные свидетельствуют, что последнее десятилетие население Китая продолжало медленно расти", – заявил глава ГСУ Нин Цзичжэ.
Начиная с 1990-х годов общенациональная перепись населения в Китае проводится каждые 10 лет. Согласно последним данным, численность населения континентального Китая достигла 1,41178 миллиарда, что на 5,38% больше, чем в 2010 году.
Эта цифра не включает жителей Сянгана, Аомэня и Тайваня, а также иностранцев, проживающих в 31 провинции, автономном районе и городе центрального подчинения континентальной части страны.