https://ria.ru/20210511/kino-1731789296.html

Стало известно, когда выйдет эротический сериал с Дарьей Мороз

Стало известно, когда выйдет эротический сериал с Дарьей Мороз

Дарья Мороз снялась в эротической мелодраме "Клиника Счастья" о принятии себя, которая выйдет 19 мая, сообщили в пресс-службе сервиса, на котором выйдет проект. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:26

2021-05-11T16:26

2021-05-11T16:26

культура

дарья мороз

кино и сериалы

новости культуры

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731784936_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8e3a08c5a633b911e43fb02afa45aa5e.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Дарья Мороз снялась в эротической мелодраме "Клиника Счастья" о принятии себя, которая выйдет 19 мая, сообщили в пресс-службе сервиса, на котором выйдет проект.Проект откровенно расскажет о любви и отношениях (в том числе ЛГБТК+), персональной идентичности, принятии себя, достижении счастья.Главная героиня – профессор-сексолог Алена (Дарья Мороз), заведующая "Клиникой счастья". Она на своем примере учит клиентов жить в гармонии и радости. Но потом оказывается, что ее собственная успешная жизнь может разрушиться из-за инцидента, и Алене приходится заново искать "формулу счастья"Создатели обещают, что в сериале будет много откровенных сцен.В проекте также снялись Анатолий Белый, Алена Михайлова, Анна Уколова, Артем Ткаченко.Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре KION.

https://ria.ru/20210323/moroz-1602317225.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дарья мороз, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости