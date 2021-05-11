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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210511/kino-1731789296.html
Стало известно, когда выйдет эротический сериал с Дарьей Мороз
Стало известно, когда выйдет эротический сериал с Дарьей Мороз
Дарья Мороз снялась в эротической мелодраме "Клиника Счастья" о принятии себя, которая выйдет 19 мая, сообщили в пресс-службе сервиса, на котором выйдет проект. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T16:26
2021-05-11T16:26
культура
дарья мороз
кино и сериалы
новости культуры
знаменитости
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Дарья Мороз снялась в эротической мелодраме "Клиника Счастья" о принятии себя, которая выйдет 19 мая, сообщили в пресс-службе сервиса, на котором выйдет проект.Проект откровенно расскажет о любви и отношениях (в том числе ЛГБТК+), персональной идентичности, принятии себя, достижении счастья.Главная героиня – профессор-сексолог Алена (Дарья Мороз), заведующая "Клиникой счастья". Она на своем примере учит клиентов жить в гармонии и радости. Но потом оказывается, что ее собственная успешная жизнь может разрушиться из-за инцидента, и Алене приходится заново искать "формулу счастья"Создатели обещают, что в сериале будет много откровенных сцен.В проекте также снялись Анатолий Белый, Алена Михайлова, Анна Уколова, Артем Ткаченко.Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре KION.
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дарья мороз, кино и сериалы, новости культуры, знаменитости

Стало известно, когда выйдет эротический сериал с Дарьей Мороз

16:26 11.05.2021
 
© Пресс-служба KIONКадр из сериала "Клиника счастья"
Кадр из сериала Клиника счастья - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Пресс-служба KION
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Дарья Мороз снялась в эротической мелодраме "Клиника Счастья" о принятии себя, которая выйдет 19 мая, сообщили в пресс-службе сервиса, на котором выйдет проект.
© Пресс-служба KIONКадр из сериала "Клиника счастья"
Кадр из сериала Клиника счастья - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Пресс-служба KION
Кадр из сериала "Клиника счастья"

"Это первый в России сериал, который исследует тему женской сексуальности в зрелом возрасте. Он рассказывает о том, что на самом деле означает "быть собой" и как построить вокруг себя гармоничный мир. "Клиника счастья" – такое "Половое воспитание" (сериал Netflix – Прим. ред.) для взрослых, где истории героев основаны на реальных медицинских кейсах", — поясняют в пресс-службе.

Проект откровенно расскажет о любви и отношениях (в том числе ЛГБТК+), персональной идентичности, принятии себя, достижении счастья.
Главная героиня – профессор-сексолог Алена (Дарья Мороз), заведующая "Клиникой счастья". Она на своем примере учит клиентов жить в гармонии и радости. Но потом оказывается, что ее собственная успешная жизнь может разрушиться из-за инцидента, и Алене приходится заново искать "формулу счастья"
© Пресс-служба KION

Дарья Мороз в сериале "Клиника счастья"

Кадр из сериала Клиника счастья
1 из 4

Дарья Мороз в сериале "Клиника счастья"

© Пресс-служба KION
© Пресс-служба KIONКадр из сериала "Клиника счастья"
Кадр из сериала Клиника счастья
2 из 4
Кадр из сериала "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
© Пресс-служба KION

Сцена из сериала "Клиника счастья"

Кадр из сериала Клиника счастья
3 из 4

Сцена из сериала "Клиника счастья"

© Пресс-служба KION
© Пресс-служба KION

Фрагмент из сериала "Клиника счастья"

Кадр из сериала Клиника счастья
4 из 4

Фрагмент из сериала "Клиника счастья"

© Пресс-служба KION
1 из 4

Дарья Мороз в сериале "Клиника счастья"

© Пресс-служба KION
2 из 4
Кадр из сериала "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
3 из 4

Сцена из сериала "Клиника счастья"

© Пресс-служба KION
4 из 4

Фрагмент из сериала "Клиника счастья"

© Пресс-служба KION
Создатели обещают, что в сериале будет много откровенных сцен.
В проекте также снялись Анатолий Белый, Алена Михайлова, Анна Уколова, Артем Ткаченко.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре KION.
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