Стало известно, когда выйдет эротический сериал с Дарьей Мороз
© Пресс-служба KIONКадр из сериала "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Дарья Мороз снялась в эротической мелодраме "Клиника Счастья" о принятии себя, которая выйдет 19 мая, сообщили в пресс-службе сервиса, на котором выйдет проект.
© Пресс-служба KIONКадр из сериала "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
Кадр из сериала "Клиника счастья"
"Это первый в России сериал, который исследует тему женской сексуальности в зрелом возрасте. Он рассказывает о том, что на самом деле означает "быть собой" и как построить вокруг себя гармоничный мир. "Клиника счастья" – такое "Половое воспитание" (сериал Netflix – Прим. ред.) для взрослых, где истории героев основаны на реальных медицинских кейсах", — поясняют в пресс-службе.
Проект откровенно расскажет о любви и отношениях (в том числе ЛГБТК+), персональной идентичности, принятии себя, достижении счастья.
Главная героиня – профессор-сексолог Алена (Дарья Мороз), заведующая "Клиникой счастья". Она на своем примере учит клиентов жить в гармонии и радости. Но потом оказывается, что ее собственная успешная жизнь может разрушиться из-за инцидента, и Алене приходится заново искать "формулу счастья"
© Пресс-служба KION
Дарья Мороз в сериале "Клиника счастья"
1 из 4
Дарья Мороз в сериале "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
© Пресс-служба KIONКадр из сериала "Клиника счастья"
2 из 4
Кадр из сериала "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
© Пресс-служба KION
Сцена из сериала "Клиника счастья"
3 из 4
Сцена из сериала "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
© Пресс-служба KION
Фрагмент из сериала "Клиника счастья"
4 из 4
Фрагмент из сериала "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
1 из 4
Дарья Мороз в сериале "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
2 из 4
Кадр из сериала "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
3 из 4
Сцена из сериала "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
4 из 4
Фрагмент из сериала "Клиника счастья"
© Пресс-служба KION
Создатели обещают, что в сериале будет много откровенных сцен.
В проекте также снялись Анатолий Белый, Алена Михайлова, Анна Уколова, Артем Ткаченко.
Сериал выйдет в онлайн-кинотеатре KION.