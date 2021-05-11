https://ria.ru/20210511/kiberugrozy-1731757480.html

США отказываются от совместной борьбы с киберугрозами, заявил Песков

США отказываются от совместной борьбы с киберугрозами, заявил Песков

Международное сотрудничество могло бы помочь в борьбе с киберпреступностью, но, к сожалению, США отказываются от этого, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:34

2021-05-11T12:34

2021-05-11T12:34

россия

фбр

джо байден

дмитрий песков

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/10/1597674456_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_9fe819244bdefcd5793fa4717e831fff.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Международное сотрудничество могло бы помочь в борьбе с киберпреступностью, но, к сожалению, США отказываются от этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Комментируя ситуацию с кибератакой на американскую компанию Colonial Pipeline, представитель Кремля подчеркнул, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам, любые подобные обвинения неприемлемы.Федеральное бюро расследований (ФБР) США в понедельник подтвердило, что крупнейший трубопроводный оператор страны Colonial Pipeline подвергся кибератаке программы-вымогателя DarkSide. В ФБР заявили, что продолжают расследование атаки на компанию. СМИ США связывали кибергруппу, которую обвиняют во взломе, с Россией, однако подтверждений не приводили. Американский президент Джо Байден заявил, что организаторы кибервзлома Colonial Pipeline могут находиться в России, хотя нет данных, чтобы российское государство было к ним причастно.

https://ria.ru/20210423/razvedka-1729574207.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, фбр, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире