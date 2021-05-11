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США отказываются от совместной борьбы с киберугрозами, заявил Песков
США отказываются от совместной борьбы с киберугрозами, заявил Песков
Международное сотрудничество могло бы помочь в борьбе с киберпреступностью, но, к сожалению, США отказываются от этого, заявил пресс-секретарь президента РФ... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:34
2021-05-11T12:34
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сша
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Международное сотрудничество могло бы помочь в борьбе с киберпреступностью, но, к сожалению, США отказываются от этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Комментируя ситуацию с кибератакой на американскую компанию Colonial Pipeline, представитель Кремля подчеркнул, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам, любые подобные обвинения неприемлемы.Федеральное бюро расследований (ФБР) США в понедельник подтвердило, что крупнейший трубопроводный оператор страны Colonial Pipeline подвергся кибератаке программы-вымогателя DarkSide. В ФБР заявили, что продолжают расследование атаки на компанию. СМИ США связывали кибергруппу, которую обвиняют во взломе, с Россией, однако подтверждений не приводили. Американский президент Джо Байден заявил, что организаторы кибервзлома Colonial Pipeline могут находиться в России, хотя нет данных, чтобы российское государство было к ним причастно.
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россия, фбр, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире

США отказываются от совместной борьбы с киберугрозами, заявил Песков

12:34 11.05.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Международное сотрудничество могло бы помочь в борьбе с киберпреступностью, но, к сожалению, США отказываются от этого, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Комментируя ситуацию с кибератакой на американскую компанию Colonial Pipeline, представитель Кремля подчеркнул, что Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам, любые подобные обвинения неприемлемы.
"Мы по-прежнему можем только сожалеть, что Соединенные Штаты отказываются от какого-либо сотрудничества с нами в противодействии киберугрозам. Мы считаем, что такое сотрудничество - и международное, и на двусторонней основе - действительно могло бы помочь в общей борьбе с этим злом, с киберпреступлениями", - заявил Песков.
Федеральное бюро расследований (ФБР) США в понедельник подтвердило, что крупнейший трубопроводный оператор страны Colonial Pipeline подвергся кибератаке программы-вымогателя DarkSide. В ФБР заявили, что продолжают расследование атаки на компанию. СМИ США связывали кибергруппу, которую обвиняют во взломе, с Россией, однако подтверждений не приводили. Американский президент Джо Байден заявил, что организаторы кибервзлома Colonial Pipeline могут находиться в России, хотя нет данных, чтобы российское государство было к ним причастно.
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