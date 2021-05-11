https://ria.ru/20210511/kibermoshenniki-1731706802.html
ЦБ предложил надежный способ возврата денег жертвам кибермошенников
ЦБ предложил надежный способ возврата денег жертвам кибермошенников
Банк России намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников с помощью заморозки похищенных средств на счетах злоумышленников, сообщает газета "Известия" РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T03:30
2021-05-11T03:30
2021-05-11T10:28
россия
игорь краснов
совет федерации рф
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экономика
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Банк России намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников с помощью заморозки похищенных средств на счетах злоумышленников, сообщает газета "Известия" Подчеркивается, что блокировка суммы важна, так как в половине случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47 процентах — в течение двух-трех часов, в трех процентах случаев деньги могут задержаться на счете до суток."Причем зачастую злоумышленники, чтобы запутать следы, используют целую цепочку переводов, а в качестве первого получателя — дропа (подставная личность, данные которой используются мошенниками для сохранения анонимности). В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств", — добавляется в сообщении.Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков пояснил газете, что банковское сообщество подготовило законопроект, предполагающий автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя.Ранее генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета федерации заявил, что кибермошенничества скоро станут доминирующим в России видом преступлений, если их рост не остановить. По его словам, "угрожающий" тренд таков: в минувшем году число IT-преступлений выросло на 74 процента, с 294 тысяч до 510 тысяч. В эту цифру входят хакерские атаки на различные учреждения, а также обман частных лиц через интернет и по телефону.
https://ria.ru/20210504/nalichnye-1731130480.html
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россия, игорь краснов, совет федерации рф, москва, технологии, экономика
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Банк России
намерен упростить возврат денег жертвам кибермошенников с помощью заморозки похищенных средств на счетах злоумышленников, сообщает газета "Известия
"
"Первая предполагаемая новация — автоматическая блокировка спорной суммы на счете вероятного мошенника сразу же после обращения пострадавшего", — сообщает издание со ссылкой на замначальника департамента информбезопасности Центробанка Артема Сычева, курирующего ФинЦЕРТ.
Подчеркивается, что блокировка суммы важна, так как в половине случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, в 47 процентах — в течение двух-трех часов, в трех процентах случаев деньги могут задержаться на счете до суток.
"Причем зачастую злоумышленники, чтобы запутать следы, используют целую цепочку переводов, а в качестве первого получателя — дропа (подставная личность, данные которой используются мошенниками для сохранения анонимности). В нынешней ситуации у банков нет правовых оснований заблокировать уже зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств", — добавляется в сообщении.
Вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков пояснил газете, что банковское сообщество подготовило законопроект, предполагающий автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя.
Ранее генпрокурор Игорь Краснов
на заседании Совета федерации
заявил, что кибермошенничества скоро станут доминирующим в России видом преступлений, если их рост не остановить. По его словам, "угрожающий" тренд таков: в минувшем году число IT-преступлений выросло на 74 процента, с 294 тысяч до 510 тысяч. В эту цифру входят хакерские атаки на различные учреждения, а также обман частных лиц через интернет и по телефону.