https://ria.ru/20210511/kiberataka-1731751119.html

Россия не имела отношения к атаке на Colonial Pipeline, заявил Песков

Россия не имела отношения к атаке на Colonial Pipeline, заявил Песков

Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T12:08

2021-05-11T12:08

2021-05-11T12:55

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи", — сказал Песков, комментируя ситуацию с кибератакой на Colonial Pipeline.Федеральное бюро расследований (ФБР) США ранее подтвердило, что крупнейший трубопроводный оператор страны Colonial Pipeline подвергся кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Расследование продолжается.Посольство России в Вашингтоне заявило, что американские СМИ пытались связать происшедшее с действиями Москвы. В то же время президент США Джо Байден сказал, что у Белого дома нет данных о причастности российских властей к инциденту.

https://ria.ru/20210510/khakery-1731625415.html

https://ria.ru/20210511/kiberugrozy-1731757480.html

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фбр, мария захарова, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире, россия