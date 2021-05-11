https://ria.ru/20210511/kiberataka-1731751119.html
Россия не имела отношения к атаке на Colonial Pipeline, заявил Песков
Россия не имела отношения к атаке на Colonial Pipeline, заявил Песков
Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:08
2021-05-11T12:08
2021-05-11T12:55
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи", — сказал Песков, комментируя ситуацию с кибератакой на Colonial Pipeline.Федеральное бюро расследований (ФБР) США ранее подтвердило, что крупнейший трубопроводный оператор страны Colonial Pipeline подвергся кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Расследование продолжается.Посольство России в Вашингтоне заявило, что американские СМИ пытались связать происшедшее с действиями Москвы. В то же время президент США Джо Байден сказал, что у Белого дома нет данных о причастности российских властей к инциденту.
https://ria.ru/20210510/khakery-1731625415.html
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фбр, мария захарова, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире, россия