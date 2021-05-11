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https://ria.ru/20210511/kiberataka-1731751119.html
Россия не имела отношения к атаке на Colonial Pipeline, заявил Песков
Россия не имела отношения к атаке на Colonial Pipeline, заявил Песков
Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:08
2021-05-11T12:55
фбр
мария захарова
джо байден
дмитрий песков
сша
в мире
россия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков."Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи", — сказал Песков, комментируя ситуацию с кибератакой на Colonial Pipeline.Федеральное бюро расследований (ФБР) США ранее подтвердило, что крупнейший трубопроводный оператор страны Colonial Pipeline подвергся кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Расследование продолжается.Посольство России в Вашингтоне заявило, что американские СМИ пытались связать происшедшее с действиями Москвы. В то же время президент США Джо Байден сказал, что у Белого дома нет данных о причастности российских властей к инциденту.
https://ria.ru/20210510/khakery-1731625415.html
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фбр, мария захарова, джо байден, дмитрий песков, сша, в мире, россия

Россия не имела отношения к атаке на Colonial Pipeline, заявил Песков

12:08 11.05.2021 (обновлено: 12:55 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Александр Вильф
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Россия не имела и не имеет никакого отношения к хакерским атакам на американские структуры, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"Мы категорически не приемлем какие-либо обвинения в наш адрес в этой связи", — сказал Песков, комментируя ситуацию с кибератакой на Colonial Pipeline.
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
Вчера, 05:25
CNN: компанию Colonial Pipeline могли атаковать хакеры из России
Федеральное бюро расследований (ФБР) США ранее подтвердило, что крупнейший трубопроводный оператор страны Colonial Pipeline подвергся кибератаке программы-вымогателя DarkSide. Расследование продолжается.
Посольство России в Вашингтоне заявило, что американские СМИ пытались связать происшедшее с действиями Москвы. В то же время президент США Джо Байден сказал, что у Белого дома нет данных о причастности российских властей к инциденту.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
12:34
США отказываются от совместной борьбы с киберугрозами, заявил Песков
 
ФБРМария ЗахароваДжо БайденДмитрий ПесковСШАВ миреРоссия
 
 
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