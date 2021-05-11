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Шоубиз
https://ria.ru/20210511/khazanov-1731801802.html
Хазанов рассказал, почему не стал общаться со сводными братьями
Хазанов рассказал, почему не стал общаться со сводными братьями
Геннадий Хазанов в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснил, почему не стал общаться со сводными братьями. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T18:41
2021-05-11T18:49
шоубиз
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семья
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Геннадий Хазанов в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснил, почему не стал общаться со сводными братьями.Артист рассказал, что его отец "был очень неравнодушен к женскому полу". До матери Хазанова у него были отношения с женщиной, в которых родилась дочь Наталья.В этом браке уже после рождения Хазанова появились два сына.Знаменитый артист признался, что лично со своим "биологическим отцом" знаком не был, и только после его смерти узнал, что они жили в одном доме.Геннадий Викторович предполагает, что отец наверняка сталкивался с ним во дворе, но не подходил, поскольку не хотел обострения отношений в своей семье.Когда его не стало, к Хазанову обратился старший из сводных братьев с предложением встретиться и познакомиться.Артист пригласил его на свой спектакль, а вскоре он вдруг стал "очень медийным человеком".После этого Хазанов понял, что им не о чем разговаривать. Затем сводный брат звонил, предупреждал, что на него "наседает пресса", и если они не встретятся, то он будет что-то рассказывать СМИ, вспоминает артист.Что же касается младшего из сводных братьев, то его артист никогда не видел, но знает, что тот оказался "не очень здоровым человеком".При этом он добавил, что уже давно следует правилу не брать на себя функции судьи, и отметил, что не хочет говорить ничего резкого про старшего сводного брата.На вопрос ведущего, знала ли его мама о попытках сводного брата наладить отношения, артист ответил, что к тому моменту ее уже не было в живых.
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отцы и дети, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, геннадий хазанов, борис корчевников, россия-1 (телеканал), семья

Хазанов рассказал, почему не стал общаться со сводными братьями

18:41 11.05.2021 (обновлено: 18:49 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкАртист эстрады, телеведущий Геннадий Хазанов
Артист эстрады, телеведущий Геннадий Хазанов - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Геннадий Хазанов в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснил, почему не стал общаться со сводными братьями.
Артист рассказал, что его отец "был очень неравнодушен к женскому полу". До матери Хазанова у него были отношения с женщиной, в которых родилась дочь Наталья.
"Потом у него был роман с моей матерью, далее его жена, с которой он познакомился на фронте", – пояснил Геннадий Викторович.
В этом браке уже после рождения Хазанова появились два сына.
Знаменитый артист признался, что лично со своим "биологическим отцом" знаком не был, и только после его смерти узнал, что они жили в одном доме.
Геннадий Викторович предполагает, что отец наверняка сталкивался с ним во дворе, но не подходил, поскольку не хотел обострения отношений в своей семье.
Когда его не стало, к Хазанову обратился старший из сводных братьев с предложением встретиться и познакомиться.
Артист пригласил его на свой спектакль, а вскоре он вдруг стал "очень медийным человеком".
"К нему побежала пресса, с ним стали брать интервью. И он в интервью очень неуважительно и по-хамски говорил о моей матери", – поделился воспоминаниями артист.
После этого Хазанов понял, что им не о чем разговаривать. Затем сводный брат звонил, предупреждал, что на него "наседает пресса", и если они не встретятся, то он будет что-то рассказывать СМИ, вспоминает артист.
"Мне было так неприятно. Я не имею ничего против него или его родителей, но общаться с ним мне больше не хотелось", – признался Геннадий Викторович.
Что же касается младшего из сводных братьев, то его артист никогда не видел, но знает, что тот оказался "не очень здоровым человеком".
При этом он добавил, что уже давно следует правилу не брать на себя функции судьи, и отметил, что не хочет говорить ничего резкого про старшего сводного брата.
"Возможно, он был чем-то ущемлен, что-то его смущало, расстраивало, но пусть он будет здоров", – пожелал Геннадий Хазанов.
На вопрос ведущего, знала ли его мама о попытках сводного брата наладить отношения, артист ответил, что к тому моменту ее уже не было в живых.
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