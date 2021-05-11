https://ria.ru/20210511/khazanov-1731801802.html

Хазанов рассказал, почему не стал общаться со сводными братьями

Хазанов рассказал, почему не стал общаться со сводными братьями

Геннадий Хазанов в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснил, почему не стал общаться со сводными братьями. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T18:41

2021-05-11T18:41

2021-05-11T18:49

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Геннадий Хазанов в эфире программы "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" объяснил, почему не стал общаться со сводными братьями.Артист рассказал, что его отец "был очень неравнодушен к женскому полу". До матери Хазанова у него были отношения с женщиной, в которых родилась дочь Наталья.В этом браке уже после рождения Хазанова появились два сына.Знаменитый артист признался, что лично со своим "биологическим отцом" знаком не был, и только после его смерти узнал, что они жили в одном доме.Геннадий Викторович предполагает, что отец наверняка сталкивался с ним во дворе, но не подходил, поскольку не хотел обострения отношений в своей семье.Когда его не стало, к Хазанову обратился старший из сводных братьев с предложением встретиться и познакомиться.Артист пригласил его на свой спектакль, а вскоре он вдруг стал "очень медийным человеком".После этого Хазанов понял, что им не о чем разговаривать. Затем сводный брат звонил, предупреждал, что на него "наседает пресса", и если они не встретятся, то он будет что-то рассказывать СМИ, вспоминает артист.Что же касается младшего из сводных братьев, то его артист никогда не видел, но знает, что тот оказался "не очень здоровым человеком".При этом он добавил, что уже давно следует правилу не брать на себя функции судьи, и отметил, что не хочет говорить ничего резкого про старшего сводного брата.На вопрос ведущего, знала ли его мама о попытках сводного брата наладить отношения, артист ответил, что к тому моменту ее уже не было в живых.

https://ria.ru/20201201/khazanov-1587101529.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

отцы и дети, шоу-бизнес, знаменитости, звезды, геннадий хазанов, борис корчевников, россия-1 (телеканал), семья