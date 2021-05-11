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Россия-Китай: Главное - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20210511/kharbin-1731748969.html
Генконсульство РФ в Харбине начнет оформлять визы и паспорта к концу года
Генконсульство РФ в Харбине начнет оформлять визы и паспорта к концу года
Генеральное консульство России в Харбине начнет оформлять визы и выдавать паспорта к концу 2021 года, рассказал генеральный консул РФ в Харбине Владимир... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T12:00
2021-05-11T12:00
россия-китай: главное
владимир ощепков
россия
харбин
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МОСКВА, 11 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральное консульство России в Харбине начнет оформлять визы и выдавать паспорта к концу 2021 года, рассказал генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.Российская дипмиссия в Харбине не занимается паспортно-визовыми вопросами до переезда в новый временный офис. Раньше в Харбине у России была своя недвижимость, оставшаяся от советского генконсульства, которое было закрыто в 1962 году. Сейчас здание, которому более 100 лет, требует ремонта, на который уйдет как минимум два-три года. В связи с этим возникла потребность во временном офисе. Ранее Ощепков сообщал, что временный офис генконсульства планируется открыть в первом полугодии 2021 года."План о нашем переезде в новый временный офис был еще в прошлом году,но из-за пандемии его реализовать удалось только сейчас. Ожидаем, что через несколько месяцев мы будем работать в новых помещениях. До конца года предполагаем начать оформлять визы и паспорта", - пояснил Ощепков.
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владимир ощепков, россия, харбин

Генконсульство РФ в Харбине начнет оформлять визы и паспорта к концу года

12:00 11.05.2021
 
© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВид Харбина
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 11 мая - Проект "Россия-Китай: Главное". Генеральное консульство России в Харбине начнет оформлять визы и выдавать паспорта к концу 2021 года, рассказал генеральный консул РФ в Харбине Владимир Ощепков.
Российская дипмиссия в Харбине не занимается паспортно-визовыми вопросами до переезда в новый временный офис. Раньше в Харбине у России была своя недвижимость, оставшаяся от советского генконсульства, которое было закрыто в 1962 году. Сейчас здание, которому более 100 лет, требует ремонта, на который уйдет как минимум два-три года. В связи с этим возникла потребность во временном офисе. Ранее Ощепков сообщал, что временный офис генконсульства планируется открыть в первом полугодии 2021 года.
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"План о нашем переезде в новый временный офис был еще в прошлом году,но из-за пандемии его реализовать удалось только сейчас. Ожидаем, что через несколько месяцев мы будем работать в новых помещениях. До конца года предполагаем начать оформлять визы и паспорта", - пояснил Ощепков.
 
Россия-Китай: ГлавноеВладимир ОщепковРоссияХарбин
 
 
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