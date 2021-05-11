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ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
ХАМАС предъявил ультиматум Израилю
Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, сообщил его представитель Абу Обайда. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T01:16
2021-05-11T01:16
2021-05-11T01:25
сектор газа
хамас
восточный иерусалим
израиль
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ГАЗА, 11 мая — РИА Новости. Военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам" дало Израилю два часа, чтобы вывести своих солдат из района мечети Аль-Акса, сообщил его представитель Абу Обайда.Ранее он заявил, что у Израиля есть время до 18.00 для вывода солдат из районов мечети Аль-Акса и Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. После этого из сектора Газа по территории Израиля выпустили около 150 ракет, десятки из них перехватила система ПРО "Железный купол".Ответственность за ракетные удары по Израилю взяло на себя военное крыло ХАМАС "Бригады Аль-Кассам". Там заявили, что это ответ на "агрессию против священного города" Иерусалим и на "преследование нашего народа в Шейх Джаррахе и мечети Аль-Акса".В ответ Израиль начал "волну ударов" по сектору Газа. По последним данным, в результате авианалета ЦАХАЛ погибли 20 человек, и 65 — пострадали. Как сообщил представитель палестинского Минздрава Ашраф аль-Кидра в беседе с РИА Новости, среди убитых девять детей и одна женщина.Кроме того, несколько дней продолжаются столкновения в Восточном Иерусалиме. По данным Красного Полумесяца, в ночь на воскресенье в стычках палестинцев с израильской полицией пострадали 80 человек, всего в последние дни получили ранения около 300.
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Палестинцы закидывают полицейских камнями в Израиле
В Восточном Иерусалиме возобновились столкновения, уже десятки пострадавших.
2021-05-11T01:16
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