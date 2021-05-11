https://ria.ru/20210511/khakery-1731859875.html

США обвинили в атаке на Colonial Pipeline находящихся в России хакеров

США обвинили в атаке на Colonial Pipeline находящихся в России хакеров

Белый дом призвал Москву "действовать ответственно" после кибератаки на крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T22:37

2021-05-11T22:37

2021-05-11T23:17

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сша

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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Белый дом призвал Москву "действовать ответственно" после кибератаки на крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline.Федеральное бюро расследований (ФБР) ранее подтвердило, что оператор атаковали с помощью программы-вымогателя DarkSide. Расследование продолжается. По словам президента США Джо Байдена, организаторы кибероперации могут находиться в России, хотя данных о причастности Москва нет. "Учитывая, что ФБР определило, что атака происходила из России, эта страна должна действовать ответственно", — сказала пресс-секретарь главы государства Джен Псаки на регулярном брифинге.При этом она подчеркнула, что анализ произошедшего еще не завершили.Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. Регулятор EPA приостановил действие некоторых стандартов, чтобы помочь рынку топлива. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала жителей не создавать ажиотаж вокруг горючего и подчеркнула, что власти будут наказывать за спекуляции.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/1731826814.html

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джо байден, москва, сша, в мире, россия, фбр