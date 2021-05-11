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США обвинили в атаке на Colonial Pipeline находящихся в России хакеров
США обвинили в атаке на Colonial Pipeline находящихся в России хакеров
Белый дом призвал Москву "действовать ответственно" после кибератаки на крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T22:37
2021-05-11T22:37
2021-05-11T23:17
джо байден
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ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости. Белый дом призвал Москву "действовать ответственно" после кибератаки на крупнейший трубопроводный оператор США Colonial Pipeline.Федеральное бюро расследований (ФБР) ранее подтвердило, что оператор атаковали с помощью программы-вымогателя DarkSide. Расследование продолжается. По словам президента США Джо Байдена, организаторы кибероперации могут находиться в России, хотя данных о причастности Москва нет. "Учитывая, что ФБР определило, что атака происходила из России, эта страна должна действовать ответственно", — сказала пресс-секретарь главы государства Джен Псаки на регулярном брифинге.При этом она подчеркнула, что анализ произошедшего еще не завершили.Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. Регулятор EPA приостановил действие некоторых стандартов, чтобы помочь рынку топлива. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала жителей не создавать ажиотаж вокруг горючего и подчеркнула, что власти будут наказывать за спекуляции.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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джо байден, москва, сша, в мире, россия, фбр
ВАШИНГТОН, 11 мая — РИА Новости.
Белый дом призвал Москву
"действовать ответственно" после кибератаки на крупнейший трубопроводный оператор США
Colonial Pipeline.
Федеральное бюро расследований (ФБР
) ранее подтвердило, что оператор атаковали с помощью программы-вымогателя DarkSide. Расследование продолжается. По словам президента США Джо Байдена, организаторы кибероперации могут находиться в России, хотя данных о причастности Москва нет.
"Учитывая, что ФБР определило, что атака происходила из России, эта страна должна действовать ответственно", — сказала пресс-секретарь главы государства Джен Псаки на регулярном брифинге.
При этом она подчеркнула, что анализ произошедшего еще не завершили.
Простой трубопровода уже привел к повышению оптовых цен на бензин в США. Регулятор EPA приостановил действие некоторых стандартов, чтобы помочь рынку топлива. Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм призвала жителей не создавать ажиотаж вокруг горючего и подчеркнула, что власти будут наказывать за спекуляции.