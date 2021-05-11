https://ria.ru/20210511/kazan-1731838289.html
Восстановлена хронология событий во время стрельбы в казанской школе
Восстановлена хронология событий во время стрельбы в казанской школе
Сообщения о стрельбе в казанской школе №175 стали поступать в экстренные службы до того, как злоумышленник вошел в учебное заведение, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T19:01
2021-05-11T19:01
2021-05-11T19:25
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сообщения о стрельбе в казанской школе №175 стали поступать в экстренные службы до того, как злоумышленник вошел в учебное заведение, передает РЕН ТВ. Информация о ЧП появилась у полиции еще в 9:18, хотя студент вошел в здание в 9:19. Вероятно, он начал стрелять в школьном дворе.Второе сообщение поступило в 9:19. Звонивший заявил о стрельбе и взрывах. В это же время зафиксировали еще один вызов. Очевидец рассказал о вооруженном человеке, вошедшем в школу. Дальше звонки были каждую минуту — сначала от учеников, а позднее от их родителей. В 9:27 появилась первые данные о пострадавших. "Слышна стрельба, есть раненые, кровь", — сказала одна из восьмиклассниц. После этого жители соседних домов стали говорить о том, что из окон школы на улицу прыгают дети.В 9:33 туда прибыли полицейские, они практически сразу задержали преступника. Им оказался 19-летний выпускник этой школы.Погибли семь детей, учительница и сотрудница учебного заведения, еще 21 человек пострадал. Некоторым детям удалось спастись, выпрыгнув из окон. Однако двое разбились насмерть. Позднее выяснилось, что у преступника было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.
https://ria.ru/20210511/video-1731829157.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости.
Сообщения о стрельбе в казанской школе №175 стали поступать в экстренные службы до того, как злоумышленник вошел в учебное заведение, передает РЕН ТВ
.
Информация о ЧП появилась у полиции еще в 9:18, хотя студент вошел в здание в 9:19. Вероятно, он начал стрелять в школьном дворе.
Второе сообщение поступило в 9:19. Звонивший заявил о стрельбе и взрывах. В это же время зафиксировали еще один вызов. Очевидец рассказал о вооруженном человеке, вошедшем в школу.
Дальше звонки были каждую минуту — сначала от учеников, а позднее от их родителей.
В 9:27 появилась первые данные о пострадавших.
"Слышна стрельба, есть раненые, кровь", — сказала одна из восьмиклассниц.
После этого жители соседних домов стали говорить о том, что из окон школы на улицу прыгают дети.
В 9:33 туда прибыли полицейские, они практически сразу задержали преступника. Им оказался 19-летний выпускник этой школы.
Погибли семь детей, учительница и сотрудница учебного заведения, еще 21 человек пострадал. Некоторым детям удалось спастись, выпрыгнув из окон. Однако двое разбились насмерть.
Позднее выяснилось, что у преступника было официально зарегистрированное оружие.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана
объявили 12 мая днем траура.