https://ria.ru/20210511/kazan-1731838289.html

Восстановлена хронология событий во время стрельбы в казанской школе

Восстановлена хронология событий во время стрельбы в казанской школе

Сообщения о стрельбе в казанской школе №175 стали поступать в экстренные службы до того, как злоумышленник вошел в учебное заведение, передает РЕН ТВ. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T19:01

2021-05-11T19:01

2021-05-11T19:25

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Сообщения о стрельбе в казанской школе №175 стали поступать в экстренные службы до того, как злоумышленник вошел в учебное заведение, передает РЕН ТВ. Информация о ЧП появилась у полиции еще в 9:18, хотя студент вошел в здание в 9:19. Вероятно, он начал стрелять в школьном дворе.Второе сообщение поступило в 9:19. Звонивший заявил о стрельбе и взрывах. В это же время зафиксировали еще один вызов. Очевидец рассказал о вооруженном человеке, вошедшем в школу. Дальше звонки были каждую минуту — сначала от учеников, а позднее от их родителей. В 9:27 появилась первые данные о пострадавших. "Слышна стрельба, есть раненые, кровь", — сказала одна из восьмиклассниц. После этого жители соседних домов стали говорить о том, что из окон школы на улицу прыгают дети.В 9:33 туда прибыли полицейские, они практически сразу задержали преступника. Им оказался 19-летний выпускник этой школы.Погибли семь детей, учительница и сотрудница учебного заведения, еще 21 человек пострадал. Некоторым детям удалось спастись, выпрыгнув из окон. Однако двое разбились насмерть. Позднее выяснилось, что у преступника было официально зарегистрированное оружие.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Власти Татарстана объявили 12 мая днем траура.

https://ria.ru/20210511/video-1731829157.html

https://ria.ru/20210511/uchitelnitsa-1731822755.html

https://ria.ru/20210511/kazan-1731820302.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия