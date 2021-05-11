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Ученик школы в Казани рассказал, как себя вел устроивший стрельбу студент
Ученик школы в Казани рассказал, как себя вел устроивший стрельбу студент
Молодой человек, совершивший вооруженную атаку на казанскую школу №175, пытался прорваться в кабинеты с детьми, выдавая себя за полицейского, рассказал один из... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T17:31
2021-05-11T17:31
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Молодой человек, совершивший вооруженную атаку на казанскую школу №175, пытался прорваться в кабинеты с детьми, выдавая себя за полицейского, рассказал один из учеников агентству "Татар-информ". По его словам, во время стрельбы учитель попросил детей молчать, чтобы злоумышленник не услышал их. Он отметил, что учителя успели закрыть все классы, кроме одного. Именно туда и ворвался преступник. Школьник рассказал, что сначала прозвучал выстрел и все побежали к окну. Затем нападавший выстрелил еще раз, после чего классный руководитель отправил детей в учительский кабинет. Ученики оставались там до прибытия силовиков. Гимназист добавил, что из кабинета видел, как два человека выпрыгнули из окон школы. Из его класса первыми по пожарной лестнице эвакуировали девочек. Мальчики покинули школу уже после прибытия спецназовцев. "Самое главное — вывели маленьких детей, а нас, кто постарше, выпустили примерно через пять минут", — отметил ученик. Нападение на казанскую школуУтром во вторник в школе №175 в столице Татарстана 19-летний выпускник учебного заведения устроил стрельбу. Погибли семь учеников и две учительницы, 21 человек пострадал.Преступника задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.На опубликованных в Сети кадрах видно, что некоторые дети спасались, прыгая из окон. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что двое разбились насмерть.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Завтрашний день объявлен в республике днем траура.
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Ученик школы в Казани рассказал, как себя вел устроивший стрельбу студент

17:31 11.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба в школе в Казани
Стрельба в школе в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Молодой человек, совершивший вооруженную атаку на казанскую школу №175, пытался прорваться в кабинеты с детьми, выдавая себя за полицейского, рассказал один из учеников агентству "Татар-информ".
По его словам, во время стрельбы учитель попросил детей молчать, чтобы злоумышленник не услышал их.
"Человек, который зашел к нам в школу, стучался и кричал: "Откройте, это полиция!" Он требовал, чтобы мы вышли", — рассказал ученик.
Он отметил, что учителя успели закрыть все классы, кроме одного. Именно туда и ворвался преступник.
Сотрудники правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 15:30
Знакомые рассказали о студенте, устроившем стрельбу в казанской школе
Школьник рассказал, что сначала прозвучал выстрел и все побежали к окну. Затем нападавший выстрелил еще раз, после чего классный руководитель отправил детей в учительский кабинет. Ученики оставались там до прибытия силовиков.
Гимназист добавил, что из кабинета видел, как два человека выпрыгнули из окон школы. Из его класса первыми по пожарной лестнице эвакуировали девочек. Мальчики покинули школу уже после прибытия спецназовцев.
"Самое главное — вывели маленьких детей, а нас, кто постарше, выпустили примерно через пять минут", — отметил ученик.
Сотрудник правоохранительных органов у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
Вчера, 14:13
Минпросвещения опубликовало список пострадавших при стрельбе в Казани

Нападение на казанскую школу

Утром во вторник в школе №175 в столице Татарстана 19-летний выпускник учебного заведения устроил стрельбу. Погибли семь учеников и две учительницы, 21 человек пострадал.
Преступника задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что некоторые дети спасались, прыгая из окон. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что двое разбились насмерть.
Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Завтрашний день объявлен в республике днем траура.
Большая беда. Стрельба в школе в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

Стрельба у школы в Казани
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

Стрельба у школы в Казани
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

Стрельба у школы в Казани
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

Люди у школы в Казани, где произошла стрельба
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

Стрельба у школы в Казани
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

С эвакуированными работают психологи.

Сотрудники медико-психологической службы у школы в Казани, где произошла стрельба
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

Стрельба у школы в Казани
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

Стрельба у школы в Казани
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов у школы в Казани, где произошла стрельба
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

Стрельба в школе в Казани
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

Стрельба у школы в Казани
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

Стрельба у школы в Казани
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
1 из 12

Утром в дежурную часть полиции Татарстана поступило сообщение о том, что в школе № 175 слышна стрельба.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
2 из 12

Нападение произошло во время урока. Свидетельница ЧП рассказала РИА Новости, что слышала сильный хлопок и выстрелы.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
3 из 12

Погибли девять человек, большинство из них дети. Двое учеников разбились, выпрыгнув с третьего этажа.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
4 из 12

Более 20 человек пострадали. Очевидцы заметили, как на носилках вывозили девочку, она была без сознания.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
5 из 12

На место ЧП отправили более 20 бригад скорой помощи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
6 из 12

С эвакуированными работают психологи.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
7 из 12

Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он владел зарегистрированным оружием.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
8 из 12

Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
9 из 12

К школе приехали президент Татарстана Рустам Минниханов, министр здравоохранения республики Марат Садыков и прокурор региона Илдус Нафиков.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
10 из 12

"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
11 из 12

Во всех учебных заведениях города усилили меры безопасности.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
12 из 12

В Татарстане 12 мая объявили днем траура.

© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
 
Стрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
 
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