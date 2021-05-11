Ученик школы в Казани рассказал, как себя вел устроивший стрельбу студент

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Молодой человек, совершивший вооруженную атаку на казанскую школу №175, пытался прорваться в кабинеты с детьми, выдавая себя за полицейского, рассказал один из учеников агентству "Татар-информ". По его словам, во время стрельбы учитель попросил детей молчать, чтобы злоумышленник не услышал их. Он отметил, что учителя успели закрыть все классы, кроме одного. Именно туда и ворвался преступник. Школьник рассказал, что сначала прозвучал выстрел и все побежали к окну. Затем нападавший выстрелил еще раз, после чего классный руководитель отправил детей в учительский кабинет. Ученики оставались там до прибытия силовиков. Гимназист добавил, что из кабинета видел, как два человека выпрыгнули из окон школы. Из его класса первыми по пожарной лестнице эвакуировали девочек. Мальчики покинули школу уже после прибытия спецназовцев. "Самое главное — вывели маленьких детей, а нас, кто постарше, выпустили примерно через пять минут", — отметил ученик. Нападение на казанскую школуУтром во вторник в школе №175 в столице Татарстана 19-летний выпускник учебного заведения устроил стрельбу. Погибли семь учеников и две учительницы, 21 человек пострадал.Преступника задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.На опубликованных в Сети кадрах видно, что некоторые дети спасались, прыгая из окон. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что двое разбились насмерть.Возбуждено уголовное дело о массовом убийстве. Завтрашний день объявлен в республике днем траура.
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Молодой человек, совершивший вооруженную атаку на казанскую школу №175, пытался прорваться в кабинеты с детьми, выдавая себя за полицейского, рассказал один из учеников агентству "Татар-информ".
По его словам, во время стрельбы учитель попросил детей молчать, чтобы злоумышленник не услышал их.
"Человек, который зашел к нам в школу, стучался и кричал: "Откройте, это полиция!" Он требовал, чтобы мы вышли", — рассказал ученик.
Он отметил, что учителя успели закрыть все классы, кроме одного. Именно туда и ворвался преступник.
Школьник рассказал, что сначала прозвучал выстрел и все побежали к окну. Затем нападавший выстрелил еще раз, после чего классный руководитель отправил детей в учительский кабинет. Ученики оставались там до прибытия силовиков.
Гимназист добавил, что из кабинета видел, как два человека выпрыгнули из окон школы. Из его класса первыми по пожарной лестнице эвакуировали девочек. Мальчики покинули школу уже после прибытия спецназовцев.
"Самое главное — вывели маленьких детей, а нас, кто постарше, выпустили примерно через пять минут", — отметил ученик.
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
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"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
"Большая беда. Произошло чудовищное преступление — стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле", — написал Минниханов во "ВКонтакте".
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