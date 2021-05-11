https://ria.ru/20210511/kazan-1731819606.html

Глава МИД Швеции выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани

Глава МИД Швеции выразила соболезнования в связи с трагедией в Казани

Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила соболезнования в связи с нападением на школу в Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T17:29

2021-05-11T17:29

2021-05-11T17:29

стрельба в школе в казани

россия

анн линде (мид швеции)

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731773478_0:0:2211:1243_1920x0_80_0_0_8fae9e15e162e325185c4ce4f4358891.jpg

МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Швеции Анн Линде выразила соболезнования в связи с нападением на школу в Казани."Я была глубоко опечалена, когда услышала об ужасной стрельбе в школе в Казани, Россия, в результате которой несколько детей и учительница скончались, другие были ранены. Я скорблю вместе с друзьями и членами семей жертв", - написала Линде в своем Twitter.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, анн линде (мид швеции), следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия