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Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Президент Казахстана выразил соболезнования в связи с трагедией в Казани

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагической гибелью российских школьников в... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T16:29

2021-05-11T16:29

2021-05-11T16:29

стрельба в школе в казани

россия

касым-жомарт токаев

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

владимир путин

казань

происшествия

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АЛМА-АТА, 11 мая - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования президенту России Владимиру Путину в связи с трагической гибелью российских школьников в гимназии в Казани, сообщила пресс-служба казахстанского президента.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."В этот час разделяю скорбь тяжелейшей утраты с семьями погибших детей и выражаю им сочувствие", – говорится в телеграмме главы государства.

россия

казань

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2021

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стрельба в школе в казани, россия, касым-жомарт токаев, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, владимир путин, казань, происшествия