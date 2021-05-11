https://ria.ru/20210511/kazan-1731796970.html

Москалькова выразила соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Москалькова выразила соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила президенту Татарстана Рустаму Минниханову телеграмму с соболезнованиями из-за трагедии, РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:42

2021-05-11T15:42

2021-05-11T15:42

стрельба в школе в казани

россия

татьяна москалькова

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила президенту Татарстана Рустаму Минниханову телеграмму с соболезнованиями из-за трагедии, произошедшей в Казани, сообщили РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей, учительница и женщина-работник, еще 21 человек ранен. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."Татьяна Николаевна направила телеграмму с выражением глубочайшего соболезнования президенту Татарстана", - рассказали РИА Новости в пресс-службе омбудсмена.Отмечается, что телеграмму с выражением соболезнований также направили в адрес уполномоченного по правам человека в республике.

россия

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, россия, татьяна москалькова, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия