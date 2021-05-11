https://ria.ru/20210511/kazan-1731787186.html

Врио главы Тувы выразил соболезнования после трагедии в школе в Казани

Врио главы Тувы выразил соболезнования после трагедии в школе в Казани

Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T15:00

2021-05-11T15:00

2021-05-11T15:00

стрельба в школе в казани

владислав ховалыг

россия

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

казань

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КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."В этот трудный час мы душой и сердцем вместе с семьями погибших и пострадавших при стрельбе в школе городе Казань. Эта жуткая трагедия не может никого оставить равнодушным. Погибли совсем юные ребята – семь школьников… От имени всего тувинского народа выражаю жителям Республики Татарстан сочувствие и поддержку в это тяжелое время. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот момент ужасных испытаний вы не одни, ваша боль отзывается болью в наших сердцах. Стойкости и мужества вам", - написал Ховалыг в своем аккаунте в Instagram.Он добавил, что направил телеграмму с соболезнованиями о произошедшем президенту Татарстана.Кроме того, глава Тувы сообщил, что поручил министерствам образования и науки и общественной безопасности республики, а также администрациям муниципальных образований Тувы принять дополнительные меры обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.

https://radiosputnik.ria.ru/20210511/kazan-1731784156.html

россия

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, владислав ховалыг, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань