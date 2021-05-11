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Врио главы Тувы выразил соболезнования после трагедии в школе в Казани
Врио главы Тувы выразил соболезнования после трагедии в школе в Казани
Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T15:00
2021-05-11T15:00
стрельба в школе в казани
владислав ховалыг
россия
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
казань
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КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц)."В этот трудный час мы душой и сердцем вместе с семьями погибших и пострадавших при стрельбе в школе городе Казань. Эта жуткая трагедия не может никого оставить равнодушным. Погибли совсем юные ребята – семь школьников… От имени всего тувинского народа выражаю жителям Республики Татарстан сочувствие и поддержку в это тяжелое время. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот момент ужасных испытаний вы не одни, ваша боль отзывается болью в наших сердцах. Стойкости и мужества вам", - написал Ховалыг в своем аккаунте в Instagram.Он добавил, что направил телеграмму с соболезнованиями о произошедшем президенту Татарстана.Кроме того, глава Тувы сообщил, что поручил министерствам образования и науки и общественной безопасности республики, а также администрациям муниципальных образований Тувы принять дополнительные меры обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.
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стрельба в школе в казани, владислав ховалыг, россия, следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань

Врио главы Тувы выразил соболезнования после трагедии в школе в Казани

15:00 11.05.2021
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЦветы у школы в Казани, где произошла стрельба
Цветы у школы в Казани, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КРАСНОЯРСК, 11 мая - РИА Новости. Временно исполняющий обязанности главы Тувы Владислав Ховалыг выразил соболезнования родным и близким погибших при стрельбе в казанской гимназии № 175.
Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии № 175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
"В этот трудный час мы душой и сердцем вместе с семьями погибших и пострадавших при стрельбе в школе городе Казань. Эта жуткая трагедия не может никого оставить равнодушным. Погибли совсем юные ребята – семь школьников… От имени всего тувинского народа выражаю жителям Республики Татарстан сочувствие и поддержку в это тяжелое время. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим. В этот момент ужасных испытаний вы не одни, ваша боль отзывается болью в наших сердцах. Стойкости и мужества вам", - написал Ховалыг в своем аккаунте в Instagram.
Он добавил, что направил телеграмму с соболезнованиями о произошедшем президенту Татарстана.
Ильназ Галявиев - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
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Кроме того, глава Тувы сообщил, что поручил министерствам образования и науки и общественной безопасности республики, а также администрациям муниципальных образований Тувы принять дополнительные меры обеспечения безопасности в образовательных учреждениях.
 
Стрельба в школе в КазаниВладислав ХовалыгРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
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