https://ria.ru/20210511/kazan-1731783136.html

Спецборт МЧС вылетел для эвакуации пострадавших при стрельбе в Казани

Спецборт МЧС вылетел для эвакуации пострадавших при стрельбе в Казани

Спецборт МЧС России вылетел для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:37

2021-05-11T14:37

2021-05-11T15:15

ил-76

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

жуковский

стрельба в школе в казани

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Спецборт МЧС России вылетел для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани, сообщает МЧС РФ.Ранее сообщалось, что медицинский самолет Ил-76 МЧС России готовится к вылету из подмосковного аэропорта Жуковский в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе в местной школе.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 21 человек ранен. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

жуковский

россия

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Спецборт со спасателями вылетел в Казань. Кадры МЧС Спецборт МЧС России вылетел для проведения санитарной эвакуации пострадавших в результате стрельбы в школе в Казани. Ранее сообщалось, что медицинский самолет Ил-76 МЧС России готовится к вылету из подмосковного аэропорта Жуковский в Казань для эвакуации пострадавших при стрельбе в местной школе. 2021-05-11T14:37 true PT1M29S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ил-76, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, жуковский, стрельба в школе в казани, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), казань, происшествия