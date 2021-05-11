https://ria.ru/20210511/kazan-1731779284.html

Глава ОП выразила соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Глава ОП выразила соболезнования в связи с трагедией в школе в Казани

Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева, комментируя трагедию в Казани, пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим и призвала обратить внимание на... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:21

2021-05-11T14:21

2021-05-11T14:21

стрельба в школе в казани

россия

лидия михеева

следственный комитет россии (ск рф)

рустам минниханов

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Общественной палаты РФ Лидия Михеева, комментируя трагедию в Казани, пожелала скорейшего выздоровления всем пострадавшим и призвала обратить внимание на причины произошедшего."Мы глубоко скорбим по погибшим, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим в этой страшной трагедии. Эта ситуация должна заставить всех задуматься о том, как случилось, что молодой человек вынашивал такие жестокие планы и об этом не знали его семья, вуз, товарищи? Не знали или не замечали. Как он смог пройти по улице с оружием, и никто не обратил на это внимания? Почему в школе не оказалось тех, кто должен был оперативно отреагировать на появление человека с оружием? Каково было психическое состояние этого человека, а если он страдал отклонением, почему ему продали огнестрельное оружие?" - заявила Михеева, слова которой цитирует пресс-служба."Много уроков извлечем все мы из этой трагедии, но главный урок для общества - не оставаться безразличными!", - добавила глава ОП РФ.Во вторник, 11 мая, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани, по данным властей Татарстана, погибли семь детей и учительница, еще 20 человек ранены. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). -0-

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стрельба в школе в казани, россия, лидия михеева, следственный комитет россии (ск рф), рустам минниханов, казань, происшествия