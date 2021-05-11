https://ria.ru/20210511/kazan-1731776197.html
В Сети появилось видео допроса студента, напавшего на школу в Казани
В Сети появилось видео допроса студента, напавшего на школу в Казани
В Сети появилось видео допроса устроившего стрельбу в казанской школе № 175. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T14:07
2021-05-11T14:07
2021-05-11T17:55
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео допроса устроившего стрельбу в казанской школе № 175.Как заявил задержанный, он давно отказался от своих родителей и осознал, что "ненавидит всех".Трагедия произошла сегодня утром в учебном заведении на улице Джаудата Файзи: 19-летний студент колледжа пришел в местную школу и открыл огонь. По информации властей, погибли семь учеников и педагог, 21 человек пострадал.На снятых очевидцами кадрах показано, как некоторые дети спасались, прыгая из окон. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что двое разбились насмерть.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Двенадцатое мая в республике объявили днем траура.Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Также президент выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и распорядился оказать им всю необходимую помощь.
https://ria.ru/20210511/strelba-1731729016.html
https://ria.ru/20210511/shkola-1731738858.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе
2021-05-11T14:07
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PT1M37S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео допроса устроившего стрельбу в казанской школе № 175.
Как заявил задержанный, он давно отказался от своих родителей и осознал, что "ненавидит всех".
Трагедия произошла сегодня утром в учебном заведении на улице Джаудата Файзи: 19-летний студент колледжа пришел в местную школу и открыл огонь. По информации властей, погибли семь учеников и педагог, 21 человек пострадал.
На снятых очевидцами кадрах показано, как некоторые дети спасались, прыгая из окон. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что двое разбились насмерть.
Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.
СК
возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Двенадцатое мая в республике объявили днем траура.
Владимир Путин
поручил главе Росгвардии Виктору Золотову
проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Также президент выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и распорядился оказать им всю необходимую помощь.