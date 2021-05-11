https://ria.ru/20210511/kazan-1731776197.html

В Сети появилось видео допроса студента, напавшего на школу в Казани

В Сети появилось видео допроса студента, напавшего на школу в Казани

В Сети появилось видео допроса устроившего стрельбу в казанской школе № 175. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T14:07

2021-05-11T14:07

2021-05-11T17:55

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731775542_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_6a576471517ccc06af49d30e3ec43e14.jpg

МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. В Сети появилось видео допроса устроившего стрельбу в казанской школе № 175.Как заявил задержанный, он давно отказался от своих родителей и осознал, что "ненавидит всех".Трагедия произошла сегодня утром в учебном заведении на улице Джаудата Файзи: 19-летний студент колледжа пришел в местную школу и открыл огонь. По информации властей, погибли семь учеников и педагог, 21 человек пострадал.На снятых очевидцами кадрах показано, как некоторые дети спасались, прыгая из окон. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что двое разбились насмерть.Атаковавшего задержали. Выяснилось, что у него было официально зарегистрированное оружие.СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство двух и более лиц". Двенадцатое мая в республике объявили днем траура.Владимир Путин поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о гражданском обороте оружия. Также президент выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и распорядился оказать им всю необходимую помощь.

https://ria.ru/20210511/strelba-1731729016.html

https://ria.ru/20210511/shkola-1731738858.html

республика татарстан (татарстан)

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе Кадры допроса Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской школе 2021-05-11T14:07 true PT1M37S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань, происшествия