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Глава МИД Эстонии выразила соболезнования семьям погибших в Казани

Глава МИД Эстонии выразила соболезнования семьям погибших в Казани

Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выразила соболезнования семьям погибших во время нападения на школу в Казани. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T13:37

2021-05-11T13:37

2021-05-11T13:37

стрельба в школе в казани

рустам минниханов

эстония

казань

происшествия

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ХЕЛЬСИНКИ, 11 мая - РИА Новости. Министр иностранных дел Эстонии Эва-Мария Лийметс выразила соболезнования семьям погибших во время нападения на школу в Казани."Страшная новость о стрельбе в школе в Казани. Эстония выражает искренние соболезнования пострадавшим семьям и всем тем, кто пострадал от этого ужасного акта насилия", - написала глава МИД в Twitter.Во вторник со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Подросток, предположительно, открывший стрельбу, задержан. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что при стрельбе погибли семеро детей, 16 учащихся и сотрудников гимназии ранены. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально зарегистрировано оружие.

эстония

казань

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стрельба в школе в казани, рустам минниханов, эстония, казань, происшествия