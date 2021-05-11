https://ria.ru/20210511/kazan-1731746836.html

При стрельбе в казанской школе погибли семь детей, сообщили в НАК

При стрельбе в казанской школе погибли семь детей, сообщили в НАК

В результате стрельбы в школе в Казани погибли семь детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены, сообщает пресс-служба Национального... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:51

2021-05-11T11:51

2021-05-11T12:02

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

стрельба в школе в казани

национальный антитеррористический комитет рф

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В результате стрельбы в школе в Казани погибли семь детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.Сообщается, что во вторник около 9.30 в Казани произошла стрельба в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. На территории гимназии проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий режим.Силовыми структурами осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Проведена эвакуация учащихся."В результате стрельбы погибли семеро детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают врачи и психологи МЧС РФ", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210511/traur-1731746320.html

казань

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Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев 2021-05-11T11:51 true PT0M21S

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стрельба в школе в казани, национальный антитеррористический комитет рф, казань, происшествия