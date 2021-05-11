https://ria.ru/20210511/kazan-1731746836.html
При стрельбе в казанской школе погибли семь детей, сообщили в НАК
При стрельбе в казанской школе погибли семь детей, сообщили в НАК
В результате стрельбы в школе в Казани погибли семь детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены, сообщает пресс-служба Национального... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:51
2021-05-11T11:51
2021-05-11T12:02
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
стрельба в школе в казани
национальный антитеррористический комитет рф
казань
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. В результате стрельбы в школе в Казани погибли семь детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены, сообщает пресс-служба Национального антитеррористического комитета.Сообщается, что во вторник около 9.30 в Казани произошла стрельба в гимназии №175, расположенной на улице Джаудата Файзи. На территории гимназии проводится контртеррористическая операция, введен соответствующий режим.Силовыми структурами осуществляются необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия. Проведена эвакуация учащихся."В результате стрельбы погибли семеро детей, 16 человек из числа учащихся и сотрудников гимназии ранены. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте работают врачи и психологи МЧС РФ", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210511/traur-1731746320.html
казань
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Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев
Дети спасаются, выпрыгивая из окон казанской школы. Кадры очевидцев
2021-05-11T11:51
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), стрельба в школе в казани, национальный антитеррористический комитет рф, казань, происшествия