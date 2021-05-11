https://ria.ru/20210511/kazan-1731742789.html

Минниханов держит на контроле ситуацию со стрельбой в школе в Казани

Минниханов держит на контроле ситуацию со стрельбой в школе в Казани

Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в школе в Казани, причины выясняются, на месте работают все... РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:33

2021-05-11T11:33

2021-05-11T12:07

рустам минниханов

стрельба в школе в казани

казань

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов заявил, что держит на личном контроле ситуацию со стрельбой в школе в Казани, причины выясняются, на месте работают все службы.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу. Как отмечал глава Татарстана Рустам Минниханов, четыре мальчика и три девочки погибли при стрельбе в школе в Казани, 16 человек находятся в больнице."Большая беда. Произошло чудовищное преступление - стрельба в невинных детей. Выясняем причины произошедшего, работают все службы. Ситуацию держу на личном контроле. Глубочайшие соболезнования семьям погибших", - написал он на своей странице во "Вконтакте".

https://ria.ru/20210511/strelba-1731737697.html

казань

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рустам минниханов, стрельба в школе в казани, казань, происшествия