https://ria.ru/20210511/kazan-1731735185.html

После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело

После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело

Силовики возбудили уголовное дело после стрельбы в школе в Казани, при которой погибло 11 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T11:03

2021-05-11T11:03

2021-05-11T11:08

казань

стрельба в школе в казани

происшествия

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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Силовики возбудили уголовное дело после стрельбы в школе в Казани, при которой погибло 11 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу."Возбуждено уголовное дело, дальнейшая информация уточняется", - сказал собеседник.

https://ria.ru/20210511/kazan-1731734006.html

казань

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

казань, стрельба в школе в казани, происшествия