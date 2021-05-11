https://ria.ru/20210511/kazan-1731735185.html
После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело
После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело
Силовики возбудили уголовное дело после стрельбы в школе в Казани, при которой погибло 11 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T11:03
2021-05-11T11:03
2021-05-11T11:08
казань
стрельба в школе в казани
происшествия
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МОСКВА, 11 мая - РИА Новости. Силовики возбудили уголовное дело после стрельбы в школе в Казани, при которой погибло 11 человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Погибли 11 человек, четверо госпитализированы. Задержан подросток, предположительно, открывший стрельбу."Возбуждено уголовное дело, дальнейшая информация уточняется", - сказал собеседник.
https://ria.ru/20210511/kazan-1731734006.html
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казань, стрельба в школе в казани, происшествия