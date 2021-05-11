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Глава Татарстана прибыл в школу в Казани, где произошла стрельба
Глава Татарстана прибыл в школу в Казани, где произошла стрельба
Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место ЧП в школе в Казани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:55
2021-05-11T11:05
стрельба в школе в казани
рустам минниханов
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место ЧП в школе в Казани, передает корреспондент РИА Новости.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до девяти человек, еще четверо получили ранения.Как передает корреспондент РИА Новости, Минниханов прибыл на место ЧП - к школе №175 на улице Файзи, в сопровождении нескольких человек он прошел за оцепление.
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Президент Татарстана прибыл на место происшествия
Президент Татарстана прибыл к зданию школы №175 после стрельбы
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стрельба в школе в казани, рустам минниханов, казань, происшествия

Глава Татарстана прибыл в школу в Казани, где произошла стрельба

10:55 11.05.2021 (обновлено: 11:05 11.05.2021)
 
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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место ЧП в школе в Казани, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до девяти человек, еще четверо получили ранения.
Как передает корреспондент РИА Новости, Минниханов прибыл на место ЧП - к школе №175 на улице Файзи, в сопровождении нескольких человек он прошел за оцепление.
 
Стрельба в школе в КазаниРустам МиннихановКазаньПроисшествия
 
 
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