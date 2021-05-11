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Глава Татарстана прибыл в школу в Казани, где произошла стрельба

Глава Татарстана прибыл в школу в Казани, где произошла стрельба

Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место ЧП в школе в Казани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:55

2021-05-11T10:55

2021-05-11T11:05

стрельба в школе в казани

рустам минниханов

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Глава Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место ЧП в школе в Казани, передает корреспондент РИА Новости.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, число погибших при стрельбе в школе в Казани увеличилось до девяти человек, еще четверо получили ранения.Как передает корреспондент РИА Новости, Минниханов прибыл на место ЧП - к школе №175 на улице Файзи, в сопровождении нескольких человек он прошел за оцепление.

казань

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2021

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Президент Татарстана прибыл на место происшествия Президент Татарстана прибыл к зданию школы №175 после стрельбы 2021-05-11T10:55 true PT0M14S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

стрельба в школе в казани, рустам минниханов, казань, происшествия