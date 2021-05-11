https://ria.ru/20210511/kazan-1731728415.html

В учебных заведениях Казани усилили меры безопасности после ЧП в школе

В учебных заведениях Казани усилили меры безопасности после ЧП в школе

Меры безопасности усилены во всех учебных заведениях Казани после стрельбы в школе, сообщила мэрия города. РИА Новости, 11.05.2021

2021-05-11T10:31

2021-05-11T10:31

2021-05-11T10:42

стрельба в школе в казани

республика татарстан (татарстан)

казань

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КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилены во всех учебных заведениях Казани после стрельбы в школе, сообщила мэрия города.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Сообщалось о гибели 6 учеников и учителя."По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности", - говорится в сообщении мэрии."Для безопасности входы в учебные заведения Казани ограничены - дано соответствующее распоряжение", - добавляет мэрия.Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, а также глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов."В гимназии N175 часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду N181. Сейчас списки детей формируются. Просим родителей обратиться в этот детский сад", - говорится в сообщении.

республика татарстан (татарстан)

казань

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2021

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Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Кадры с места проишествия Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе на улице Файзи, сообщают СМИ. Предварительно, один человек погиб и один ранен. На месте работают силовики. 2021-05-11T10:31 true PT0M18S

Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы 2021-05-11T10:31 true PT2M01S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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