Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210511/kazan-1731728415.html
В учебных заведениях Казани усилили меры безопасности после ЧП в школе
В учебных заведениях Казани усилили меры безопасности после ЧП в школе
Меры безопасности усилены во всех учебных заведениях Казани после стрельбы в школе, сообщила мэрия города. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:31
2021-05-11T10:42
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731727441_0:144:3273:1985_1920x0_80_0_0_bbb8287a4f05882da3ad2e497f3e64bc.jpg
КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилены во всех учебных заведениях Казани после стрельбы в школе, сообщила мэрия города.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Сообщалось о гибели 6 учеников и учителя."По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности", - говорится в сообщении мэрии."Для безопасности входы в учебные заведения Казани ограничены - дано соответствующее распоряжение", - добавляет мэрия.Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, а также глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов."В гимназии N175 часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду N181. Сейчас списки детей формируются. Просим родителей обратиться в этот детский сад", - говорится в сообщении.
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Кадры с места проишествия
Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе на улице Файзи, сообщают СМИ. Предварительно, один человек погиб и один ранен. На месте работают силовики.
2021-05-11T10:31
true
PT0M18S
Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы
Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы
2021-05-11T10:31
true
PT2M01S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731727441_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_68d92ebffc1a40c44b50326229794d9e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
видео, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань
В учебных заведениях Казани усилили меры безопасности после ЧП в школе
КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилены во всех учебных заведениях Казани после стрельбы в школе, сообщила мэрия города.
2021-05-11T10:31
true
PT0M18S

В учебных заведениях Казани усилили меры безопасности после ЧП в школе

10:31 11.05.2021 (обновлено: 10:42 11.05.2021)
 
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСтрельба у школы в Казани
Стрельба у школы в Казани - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилены во всех учебных заведениях Казани после стрельбы в школе, сообщила мэрия города.
Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Сообщалось о гибели 6 учеников и учителя.
"По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности", - говорится в сообщении мэрии.
"Для безопасности входы в учебные заведения Казани ограничены - дано соответствующее распоряжение", - добавляет мэрия.
Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, а также глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов.
"В гимназии N175 часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду N181. Сейчас списки детей формируются. Просим родителей обратиться в этот детский сад", - говорится в сообщении.
 
Стрельба в школе в КазаниРеспублика Татарстан (Татарстан)Казань
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:16Стали известны подробности вооруженного нападения на школу в Казани
11:15Тихановская планирует провести переговоры с властями Греции
11:14В Москве за сутки госпитализировали 1225 пациентов с COVID-19
11:12Глава Татарстана прокомментировал ситуацию после стрельбы в школе
11:12Глава Татарстана рассказал о мужчине, открывшем стрельбу в школе в Казани
11:10Одного из подозреваемых в стрельбе в казанской школе ликвидировали
11:08Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
11:07Россия выполнила контракт по поставке Венгрии вакцины "Спутник V"
11:04В России выявили 8115 новых случаев заражения коронавирусом
11:04В России за сутки умерли 329 пациентов с COVID-19
11:03После стрельбы в казанской школе возбудили уголовное дело
11:03В России за сутки выписали 7009 переболевших COVID-19
11:02Парламентская ассамблея НАТО обсудит отношения с Россией
11:02В Москве выявили 2628 новых случаев заражения коронавирусом
11:00Власти Татарстана назвали сообщения о стрельбе в других школах фейками
10:59Число погибших при стрельбе в школе в Казани достигло 11
10:57Двое из погибших в казанской школе разбились, выпрыгнув из окна
10:57Названы смартфоны Xiaomi, которые получат обновление MIUI 13
10:55Израиль атаковал отряд боевиков при запуске противотанкового снаряда
10:55Глава Татарстана прибыл в школу в Казани, где произошла стрельба
Лента новостейМолния