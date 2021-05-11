https://ria.ru/20210511/kazan-1731728415.html
В учебных заведениях Казани усилили меры безопасности после ЧП в школе
В учебных заведениях Казани усилили меры безопасности после ЧП в школе
Меры безопасности усилены во всех учебных заведениях Казани после стрельбы в школе, сообщила мэрия города. РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:31
2021-05-11T10:31
2021-05-11T10:42
стрельба в школе в казани
республика татарстан (татарстан)
казань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731727441_0:144:3273:1985_1920x0_80_0_0_bbb8287a4f05882da3ad2e497f3e64bc.jpg
КАЗАНЬ, 11 мая - РИА Новости. Меры безопасности усилены во всех учебных заведениях Казани после стрельбы в школе, сообщила мэрия города.Ранее со ссылкой на экстренные службы сообщалось, что детей эвакуируют из школы в Казани, где неизвестные открыли стрельбу и произошел взрыв. Сообщалось о гибели 6 учеников и учителя."По всем учебным заведениям Казани усилены меры безопасности", - говорится в сообщении мэрии."Для безопасности входы в учебные заведения Казани ограничены - дано соответствующее распоряжение", - добавляет мэрия.Уточняется, что на месте работают правоохранительные органы, а также глава Советского района Казани Роман Фатхутдинов."В гимназии N175 часть детей эвакуированы и находятся в соседнем детском саду N181. Сейчас списки детей формируются. Просим родителей обратиться в этот детский сад", - говорится в сообщении.
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе. Кадры с места проишествия
Двое неизвестных открыли стрельбу в казанской школе на улице Файзи, сообщают СМИ. Предварительно, один человек погиб и один ранен. На месте работают силовики.
2021-05-11T10:31
true
PT0M18S
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0b/1731727441_366:0:3097:2048_1920x0_80_0_0_68d92ebffc1a40c44b50326229794d9e.jpg
Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы
Кадры задержания подозреваемого у здания казанской школы
2021-05-11T10:31
true
PT2M01S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, стрельба в школе в казани, республика татарстан (татарстан), казань