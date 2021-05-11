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Российское казачество
https://ria.ru/20210511/kazaki-1731423646.html
Казаки от Чехии до Парагвая: проект "Наследие покинувших Родину"
Казаки от Чехии до Парагвая: проект "Наследие покинувших Родину"
От Европы до Южной Америки – Гражданская война в Российской империи раскидала казачьи войска по всему миру. Но во многом благодаря эмиграции казакам и их... РИА Новости, 11.05.2021
2021-05-11T10:00
2021-05-11T10:00
российское казачество
российское казачество
россия
москва
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МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. От Европы до Южной Америки – Гражданская война в Российской империи раскидала казачьи войска по всему миру. Но во многом благодаря эмиграции казакам и их наследникам удалось сохранить воспоминания о жизни до Октябрьской революции и реликвии ушедшей эпохи. Проект "Наследие покинувших Родину" нацелен на то, чтобы сохранить историческую память о неизвестных героях прошлого.Как рассказала руководитель проекта Ирина Щербакова, идея проекта возникла благодаря сотрудничеству с казаками Всеказачьего Союза Чешских земель и Словакии. Они рассказали о том, что сохранился архив и вещи терского казака-эмигранта Виктора Карпушкина, которые его дочь Нина перевезла из США."Его мемуары стали основой нашего проекта, в них отражено то время. Из них мы может узнать, что происходило во Владикавказском кадетском корпусе, как жили казаки до революции. Гражданскую войну он описывает как очевидец из окопов, он описывает настроения в армии, что думали казаки о Деникине и Врангеле. Таких свидетельств осталось очень мало. Эту рукопись мы считаем ценным наследием, которое сохранилось за рубежом", - рассказывает Ирина.Кроме мемуаров, Нина Карпушкина передала терским казакам ценную семейную реликвию - башлык своего отца - и икону.Но есть и другие свидетельства о жизни казаков в эмиграции – воспоминания Анастасии Манштейн-Ширинской, которая восьмилетней девочкой прибыла в Тунис с родителями. Анастасия стала старейшиной русской общины в Тунисе и написала книгу воспоминаний "Бизерта. Последняя стоянка", изданную на французском и на русском языках.Парагвай стал еще одним пристанищем казаков, вынужденных покинуть Родину. Одним из "парагвайцев" был последний атаман терского войска Сергей Флейшер. Казаки и русские офицеры, которые приехали в Парагвай, как рассказывает Ирина, в буквальном смысле создали армию и флот этой страны. Когда началась Чакская война с Боливией, русские офицеры встали на защиту Парагвая и помогли стране одержать победу. В столице Парагвая 17 улиц названы именами русских офицеров и казаков.Правнук атамана Игорь Флейшер передал терским казакам материалы, сохранившиеся после смерти деда.Все эти материалы лягут в основу документально-исторического фильма о белоэмигрантах на примере жизни Виктора Карпушкина, моряках Русской эскадры в Тунисе и казаках, которые создали армию и флот Парагвая. Этот фильм также передатут в Ставропольскую краевую библиотеку для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского, где его подготовят для восприятия незрячими людьми.Проект "Наследие покинувших Родину" вошел в число победителей конкурса Президентских грантов в 2021 году. Благотворительному фонду "Хоперцы" Ставропольского края Фонд президентских грантов передаст около 1,8 миллиона рублей на реализацию проекта.Помимо фильма, на средства Президентского гранта будет издана электронная и печатная книга "Жизнеописание Виктора Васильевича Карпушкина". Кроме того, пройдет конференция, посвященная годовщине окончания Гражданской войны и 100-летию "Русской акции помощи", организованной чехословацким правительством в 1921 году для русских беженцев, и исторический квест, посвященный событиям Гражданской войны.Уже сейчас с историей эмигрантов-казаков можно ознакомиться на мультимедийном портале "Наследие покинувших Родину", где представлены материалы, рассказывающие о Гражданской войне и Русском исходе. В будущем из материалов сайта будет создана аудиокнига для незрячих людей, которую передадут в Ставропольскую краевую библиотеку для слепых и слабовидящих.
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60
российское казачество, россия, москва

Казаки от Чехии до Парагвая: проект "Наследие покинувших Родину"

10:00 11.05.2021
 
© Проект "Наследие покинувших Родину"Кубанские казаки в эмиграции
Кубанские казаки в эмиграции - РИА Новости, 1920, 11.05.2021
© Проект "Наследие покинувших Родину"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. От Европы до Южной Америки – Гражданская война в Российской империи раскидала казачьи войска по всему миру. Но во многом благодаря эмиграции казакам и их наследникам удалось сохранить воспоминания о жизни до Октябрьской революции и реликвии ушедшей эпохи. Проект "Наследие покинувших Родину" нацелен на то, чтобы сохранить историческую память о неизвестных героях прошлого.
Как рассказала руководитель проекта Ирина Щербакова, идея проекта возникла благодаря сотрудничеству с казаками Всеказачьего Союза Чешских земель и Словакии. Они рассказали о том, что сохранился архив и вещи терского казака-эмигранта Виктора Карпушкина, которые его дочь Нина перевезла из США.
"Его мемуары стали основой нашего проекта, в них отражено то время. Из них мы может узнать, что происходило во Владикавказском кадетском корпусе, как жили казаки до революции. Гражданскую войну он описывает как очевидец из окопов, он описывает настроения в армии, что думали казаки о Деникине и Врангеле. Таких свидетельств осталось очень мало. Эту рукопись мы считаем ценным наследием, которое сохранилось за рубежом", - рассказывает Ирина.
Кроме мемуаров, Нина Карпушкина передала терским казакам ценную семейную реликвию - башлык своего отца - и икону.
© Проект "Наследие покинувших Родину"Передача башлыка казака Виктора Карпушкина
Передача башлыка казака Виктора Карпушкина
1 из 2
Передача башлыка казака Виктора Карпушкина
© Проект "Наследие покинувших Родину"
© Проект "Наследие покинувших Родину"Атаман Дзюба с аттестатом Карпушкина
Атаман Дзюба с аттестатом Карпушкина
2 из 2
Атаман Дзюба с аттестатом Карпушкина
© Проект "Наследие покинувших Родину"
1 из 2
Передача башлыка казака Виктора Карпушкина
© Проект "Наследие покинувших Родину"
2 из 2
Атаман Дзюба с аттестатом Карпушкина
© Проект "Наследие покинувших Родину"
Но есть и другие свидетельства о жизни казаков в эмиграции – воспоминания Анастасии Манштейн-Ширинской, которая восьмилетней девочкой прибыла в Тунис с родителями. Анастасия стала старейшиной русской общины в Тунисе и написала книгу воспоминаний "Бизерта. Последняя стоянка", изданную на французском и на русском языках.
Парагвай стал еще одним пристанищем казаков, вынужденных покинуть Родину. Одним из "парагвайцев" был последний атаман терского войска Сергей Флейшер. Казаки и русские офицеры, которые приехали в Парагвай, как рассказывает Ирина, в буквальном смысле создали армию и флот этой страны. Когда началась Чакская война с Боливией, русские офицеры встали на защиту Парагвая и помогли стране одержать победу. В столице Парагвая 17 улиц названы именами русских офицеров и казаков.
Правнук атамана Игорь Флейшер передал терским казакам материалы, сохранившиеся после смерти деда.
Все эти материалы лягут в основу документально-исторического фильма о белоэмигрантах на примере жизни Виктора Карпушкина, моряках Русской эскадры в Тунисе и казаках, которые создали армию и флот Парагвая. Этот фильм также передатут в Ставропольскую краевую библиотеку для слепых и слабовидящих им. В. Маяковского, где его подготовят для восприятия незрячими людьми.
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Проект "Наследие покинувших Родину" вошел в число победителей конкурса Президентских грантов в 2021 году. Благотворительному фонду "Хоперцы" Ставропольского края Фонд президентских грантов передаст около 1,8 миллиона рублей на реализацию проекта.
Помимо фильма, на средства Президентского гранта будет издана электронная и печатная книга "Жизнеописание Виктора Васильевича Карпушкина". Кроме того, пройдет конференция, посвященная годовщине окончания Гражданской войны и 100-летию "Русской акции помощи", организованной чехословацким правительством в 1921 году для русских беженцев, и исторический квест, посвященный событиям Гражданской войны.
Уже сейчас с историей эмигрантов-казаков можно ознакомиться на мультимедийном портале "Наследие покинувших Родину", где представлены материалы, рассказывающие о Гражданской войне и Русском исходе. В будущем из материалов сайта будет создана аудиокнига для незрячих людей, которую передадут в Ставропольскую краевую библиотеку для слепых и слабовидящих.
 
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